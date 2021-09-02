 

Мнение: Как поссорились К и Ш

02.09.2021, 20:10, Разное
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Наступила осень, отцвела капуста
До весны завяли половые чувства…

Похоже, что в ближайшее время у меня будет совсем мало времени на блог, дорогие друзья. Предвыборная борьба нынче развивается как-то совсем уж по беспределу, происходят ТАКИЕ вещи, что даже самые бывалые пиарщики, вроде повидавшие на своем веку все, только нервно хохочут… или вообще умирают, как мой старый друг Олег Невзоров.Поехал на кампанию на юг России, в конце августа умер… от жары. Сначала неделя комы, потом смерть. Было парню 59 лет. Не дотянул даже до старого, непоправленного Путиным пенсионного возраста.

Ну а я действую почти в его духе – работал этим летом до того плодотворно, что известный сайентолог К напрочь разругался с известным спасателем Ш. Жара и плодотворная работа в современной Рф – факторы практически гибельные.

Ладно, 20-го узнаем.

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Пламя из искры уже возгорелось! Но денег нет

Источник: Размышления вольного социолога



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