Daily Express – российская торпеда «размером с автобус» способна изменить характер ядерных угроз

Огромная российская торпеда с ядерной боеголовкой «размером примерно с автобус» вызвала волну опасений после того, как её идентифицировали на спутниковых снимках. Как пишет Daily Express, эксперты полагают, что торпеда «Посейдон» как новая категория стратегических вооружений потенциально изменит характер ядерных угроз.



Reuters

Россия вызвала волну опасений после того, как на спутниковых снимках была идентифицирована огромная торпеда с ядерной боеголовкой, принадлежащая российскому военно-морскому флоту. Как пишет Daily Express, торпеда «выглядит размером примерно с автобус», и разведка США отмечает, что это «межконтинентальная автономная торпеда с ядерной энергоустановкой и ядерной боеголовкой».

Как отмечает издание, с тех пор как Владимир Путин в 2015 году впервые обнародовал информацию о существовании сверхсекретной торпеды, это зловещее оружие, известное как «Посейдон», вызывает огромный интерес у экспертов по безопасности. Они полагают, что, судя по конструкции торпеды, она будет действовать под водой на очень большой глубине и с высокой скоростью. Это означает, что «Посейдон» как новая категория стратегических вооружений потенциально изменит характер ядерных угроз.

Спутниковые снимки, сделанные компанией космических технологий Maxar Technologies, подтвердили, что на военный объект, на котором спутник сфотографировал новое оружие, не раз заходил корабль специального назначения «Академик Александров». Этот объект находится на северном берегу реки Северная Двина вблизи места её впадения в Белое море. Работы по обустройству нового причала начались в 2018 году и закончились в 2020 году. Рядом с новым причалом также находится недавно построенное большое здание, которое также может быть связано с работами с «Посейдоном».

Носителями ядерных торпед «Посейдон», предположительно, будут новые подводные лодки. Первая из таких подводных лодок-носителей, К-329 «Белгород», базируется на другом берегу напротив нового причала на объекте. Кроме того, неподалёку от объекта идут работы по строительству второй подводной лодки, получившей название «Хабаровск».

В 2007 году была спущена на воду подводная лодка «Саров», которая, похоже, была построена специально для испытаний торпед большого размера, таких как «Посейдон».

Как заключает издание, наблюдая за некоторыми новыми российскими объектами, подобными этому, эксперты получат ясное представление о возможностях российского военно-морского флота. Это также позволяет им оценить приблизительную стоимость программы, которая предусматривает создание новой вспомогательной инфраструктуры и строительство множества испытательных кораблей и подводных лодок.