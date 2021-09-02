Ученые заявили об ускорении эволюции коронавируса

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02.09.2021, 19:52, Разное
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Биологи из Австралии заявили об ускорении эволюции коронавируса. Если раньше в месяц появлялись максимум две мутации COVID-19, то сейчас их количество увеличилось до 10-15.
Некоторые штаммы распространяются быстрее других, провоцируя тяжелое протекание инфекции, к тому же они менее восприимчивы к антителам. Ученые предположили, что этот процесс связан с ускоренным накоплением мутаций.

В ходе проведения исследования авторы проанализировали генетические последовательности SARS-CoV-2 и оценили скорость их эволюции в рамках заданных моделей. Результаты показали, что данный показатель варьируется. В отдельные периоды скорость в четыре раза превышает фоновую филогенетическую. В связи с этим новые вариации коронавируса появляются за рекордно короткое время.

В среднем для накопления мутаций перед образованием альфа-штамма потребовалось 14 недель. Бета-, гамма- и дельта-вариации появились за 17, 6 и 4 недели соответственно. Ключевую роль в процессе играют мутации, находящиеся в белке шипа, поскольку именно он ответственен за попадание инфекции в здоровые клетки.

Источник: ria.ru



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