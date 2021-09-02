Поклонники не узнали 74-летнюю Софию Ротару без волос

Певица София Ротару поделилась совместной фотографией со своим сыном Русланом Евдокиименко. На снимке она предстала без волос, удивив поклонников.

София Ротару запечатлена на фотографии в непривычном для себя виде. Кадр был сделан на фоне подсолнухов. С сожалением артистка отметила, что лето прошло.

Фанаты привыкли видеть исполнительницу хита «Хуторянка» при полном параде. Обычно она публикует фотографии в роскошных нарядах, с укладкой и макияжем. На этот раз Ротару увидели в головном уборе, который закрывал практически все волосы. Образ артистки на отдыхе дополнили солнцезащитные очки. Сын Ротару позировал в стильной соломенной шляпе. В руках у певицы находился подсолнух.

Уже много лет людям не дает покоя молодой вид Софии Ротару. Некоторые утверждают, что, если посмотреть на певицу вблизи, то признаки старения заметны. На профессиональных фото, которые публикуются в Сети, знаменитость всегда выглядит безупречно.

Источник: csn-tv.ru