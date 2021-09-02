Мнение: Инициатива пожениться

Продолжая разговор о женщинах-с-часиками, отдельно хочу обсудить вот какой момент.

Помните мы когда-то говорили о том, что три инициативы в начале отношений должны принадлежать мужчине: инициатива встретиться первый раз, инициатива впервые заняться сексом, инициатива жить вместе. Найдете ссылку?

Отношения развиваются нормально, когда эти три этапа инициирует мужчина. Мы говорили, что если это делает женщина или как-то щипцует мужскую инициативу, она чувствует себя паровозом и является им.

Исключения бывают и про них я с удовольствием отдельно расскажу, почему бывают исключения и как. То есть иногда инициатива может принадлежать женщине и в паровоз это ее не превратит, но обычно не может и не превращает.

Мы об этом говорили не раз, но многие отчего-то решили, а точнее всегда привыкли считать, что предложение брака тоже должно принадлежать мужчине, а так же предложение завести ребенка.

Почему-то кажется многим женщинам, что уж эти-то инициативы непременно должны быть мужскими.

А на самом деле нет.

Что касается брака и ребенка, в инициативах к этому нет никакой гендерной разницы.

Помните, сколько раз я писала, что в экономике, в работе и даже в семье гендерная разница не имеет значения?

Это значит, что отец и мать имеют одинаковые права и одинаковые обязанности. Некоторые из них традиционно делятся на мужские и женские, в силу того, что большинству так удобней. Но если конкретной паре это не удобно, они вполне могут делиться наоборот. То есть с детьми может больше заниматься мужчина, а женщина может больше зарабатывать. Такие семьи есть и некоторые из таких семей прекрасны. Не имеет большого значения, кто берет на себя функцию добытчика, муж или жена или оба поровну. Навскидку последний вариант выглядит красивей, но в жизни “поровну” бывает редко, поэтому каждая пара сама должны решать, как и что делить, у кого что лучше получается и как складывается, иногда в разные периоды жизни по разному.

Гендерная разница касается только секса и романтики, которая тесно связана с сексом.

Вот где между М и Ж очень большая разница.

Разница там намного более существенная, чем в спорте и где либо еще.

Только с этой разницей связаны все гендерные правила, Ж=2М, правило трех инициатив и так далее.

Дети и брак относятся к ресурсу семьи. Поэтому пожениться вполне может предложить и женщина.

Более того. Если мы говорим о женщинах-с-часиками, им стоит прямолинейно предлагать любимому мужчине заключить брак, и рождение совместного ребенка им тоже стоит предлагать прямолинейно, не дрожа от страха и не дергаясь от унижения, что пришлось слезть с трона.

Трон в гендерной теме вообще ни при чем.

Правила трех мужских инициатив связаны не с троном женщин, а с сексуальной разницей.

Мужчина должен с самого начала занимать активную позицию, потому что ведущая роль в сексе его, основные бонусы получает он, а основные риски – у женщин. Именно поэтому мужчина должен больше вкладываться на романтическом этапе, а главное, должен спонтанно определить, ради какой женщины он готов вкладываться, достаточно ли нравится она ему.

Когда женщины зажимают мужчин в угол своей сексуальной инициативой, страдают оба. Сомневающийся мужчина практически бесполезен как сексуальный и романтический партнер, а женщина, чей партнер сомневается, почти наверняка окажется оскорблена и фрустрирована его сомнениями.

Именно поэтому, девушки: пусть парень сам решит, не помогайте ему, не тяните щипцами. Вы можете инициировать общение в рамках хобби или работы, но не тяните его на свидание и тем более не затаскивайте его в постель. Исключения я обещала описать и опишу, но, как всегда, предлагаю комментаторам сформулировать свои догадки.

Исключения подтверждают необходимость правила. Правило действует почти всегда, кроме редких случаев исключений.

И все три инициативы касаются именно секса.

Позвать мужчину на свидание (если это именно свидание, а не встреча по какому-то вопросу) – это предложить себя в качестве возможного сексуального объекта. Предложить мужчине секс – это поставить его в условия, когда ему будет неловко отказаться, а его мотивации не хватает, чтобы сделать предложение самому. Предложить мужчине совместную жизнь – это, по сути, выступить с инициативой вести регулярную половую жизнь и делить интимное пространство, к чему мужчина может быть не готов. Не готов, а занять ведущую роль придется.

До сих пор всегда считалось, что со стороны женщины секс – это дар мужчине. Хорошо бы и дальше поддерживать такую красивую для женщин картину, это мотивирует мужчин и позволяет им проявлять себя с самой галантной и самой романтичной стороны, что в свою очередь приятно и выгодно женщинам. Но если женщины упраздняют традиционный ритуал ухаживания благодаря своим паровозам и танкам, они снижают сексуальное напряжение и превращают таинство в мужскую кабалу. Женщина может заниматься сексом куда чаще и больше, чем мужчина, и мужчинам приходится либо лезть из кожи, либо уклоняться под разными предлогами, либо прямолинейно отказывать. Все варианты фрустрируют не только женщин, но и самих мужчин. Куда приятней выглядеть мачо.

Однако, заключение брака и рождение ребенка – совсем отдельный вопрос.

Если мужчина инициировал романтическое общение, потом инициировал секс, потом инициировал совместную жизнь, все необходимые мужские инициативы случились. Мужчина дал понять женщине, что она ему подходит для совместного быта и любви.

Нормальный женский ход в ответ – предложить брак.

Женщина может предложить это не сразу, она и сама может сомневаться сначала.

Когда женщина решила для себя, что она любит мужчину и хочет быть с ним, а этот мужчина предлагает ей жить вместе или они уже живут вместе, ее право предложить заключить брак.

Не надо давиться горечью и обидой, ожидая, когда это сделает мужчина.

Мужчине это можно предложить самой.

Главное не предлагать это мужчине, который избегает с вами встреч или встречается, но никогда не собирался жить с вами вместе. Но если мужчина рад совместному быту с вами, ваше предложение брака – не щипцы, а ход в красном поле.

Пусть мужчина откажет вам, ваше красное поле не станет от этого меньше.

Вы просто увидите, что жениться он не хочет, и если он плохо рефлексирует вашу СЗ, после этого может отрефлексировать ее лучше. А если ваша СЗ маловата для брака, вы сможете сами сделать выбор, оставаться или уходить. В любом случае нельзя чувствовать себя оскорбленной.

Женщины сейчас не боятся инициировать секс, но боятся и стыдятся предлагать брак мужчине, с которым живут.

Им кажется, что спать с малознакомым – это нормально, а дать понять, что они хотят замуж за любимого – стыдно.

На самом деле такое женское предложение – в границах и поэтому оно не уменьшает СЗ, а растит его.

Это получается большим шаром или даже кормом, если вы говорите мужчине, что любите его, хотите замуж и мечтаете родить от него ребенка. Вспомните, как в пушкинской сказке одна из трех девиц купила царя обещанием родить ему богатыря. Скажите, что хотите ребенка, похожего на него, и если мужчина любит вас, его это растрогает.

Брак более выгоден женщине по сравнению с сожительством, поэтому нет ничего страшного, если мужчина не торопится поставить штамп. Он может любить женщину не меньше, чем она его.

Часики мужчин по поводу ребенка начинают тикать позже и тикают тише, чем у женщин, поэтому совершенно нормально, если мужчина оттягивает этот момент, а женщина настаивает, что сделать это нужно раньше. Если у нее тикают часики, есть все основания для этого.

Мужчины боятся, что не справятся, им хочется лучше подготовиться, надежней подстраховаться, и если ждать их инициативы, женские часики взорвутся.

Большинство счастливых и любящих отцов не планировали ребенка, надо помнить об этом.

Мужчины часто боятся беременности и даже не слишком рады ей, но почти все без исключения души не чаят в своих детях. Совсем равнодушные отцы примерно такая же редкость, как и совсем равнодушные матери.

Зная это, женщины не должны бояться таких инициатив.

Из-за страха, что им откажут, и они не переживут унижения, женщины ждут, киснут и тухнут, собирают анти-шкатулочку, растят зеленый виноград и превращают отношения в болото.

Если вы прожили вместе год и уверены, что любите мужчину, предлагайте ему идти в загс.

Только постарайтесь как следует вкладываться в отношения до этого (и после), не будьте эгоистичны, ленивы, жадны, ревнивы, придирчивы и холодны. Иначе вы получите на свое предложение шланг или отказ.

Быть хорошей женой, то есть женщиной, на которой хочется жениться и приятно быть женатым, – труд и этому надо учиться. Но если вы будете этому учиться, начиная жить вместе, возможно, ваш мужчина опередит вас и сам позовет вас в загс.

Ведь в ресурсе семьи нет никакой гендерной разницы, делать предложение может и мужчина.

Тем, кто думает, что традиционно это мужская роль, стоит вспомнить, что обычно о помолвке договаривались родители, и именно родители со стороны дочери настаивали, чтобы жених не думал слишком долго, не таскался в гости месяцами, а решал, готов он стать мужем их дочери или нет.

И девушки очень четко давали понять, что им неприлично гулять под луной в саду, пока о помолвке нет речи.

Так что брак никогда не был чисто мужской инициативой. В отличие от романтики и секса.

Инициатива по поводу брака часто делилась пополам.

Друзья, кто женат или замужем, чья была инициатива пожениться? Расскажите, как это было.

И объясните еще, как вы думаете, почему большинство женщин так сильно оскорбляет, если мужчина не зовет их в загс?