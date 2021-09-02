Мнение: 146 вместо 500 миллионов, Лавров о Сталине и дыра в логике Ленина

1. Президент Владимир Путин на встрече со школьниками во Владивостоке прямым текстом озвучил демографические потери России за XX век. Если бы у нас получилось развиваться спокойно и стабильно, без революций и развалов страны, без военных и социальных катастроф, то россиян сейчас было бы не скромные 146 миллионов человек, а целых полмиллиарда:

http://kremlin.ru/events/president/news/66554

В нашей стране на протяжении прошлого, XX века, дважды рассыпалась российская государственность: после Революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование. Россия потеряла колоссальные территории на западе, на севере, постепенно восстановилась, а потом произошло ещё и крушение Советского Союза. Что было спусковым крючком к этим драматическим событиям? Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 миллионов человек. Только вдумайтесь в это: у нас сейчас 146, если бы этих трагедий не было, было бы 500 миллионов человек! Разница есть? А это совокупная мощь государства, которая в геометрической прогрессии постоянно увеличивается, создаётся всё более и более мощная основа развития, благополучия. Надо посмотреть, что лежало в основе этих трагических событий, чтобы ни в коем случае не допустить ничего подобного в будущем. Как нам укрепляться, каким способом, как нам строить отношения с соседями.

На территории нынешней Российской Федерации, по оценкам демографов, проживало бы 250-300 миллионов человек (см. заглавный график), а ещё 200-250 миллионов – на отколовшихся от Российской Империи и получивших независимость в результате развала СССР территориях.

Увы. Помимо двух распадов, Россию подкосили многомиллионные жертвы гражданской войны, трёх больших голодов, репрессий-раскулачиваний-переселений, Второй мировой войны, колоссального падения рождаемости при Сталине и последующего всплеска абортов, брежневского и ельцинского алкоголизма и преступности.

500 миллионов – это больше, чем всё население нынешнего Евросоюза, а в мировом масштабе мы были бы третей по численности страной.

Есть все основания полагать, что без революции капиталистическая Россия была бы не только сопоставима с Западной Европой по населению, но и стала бы столь же экономически развитой (а отдельные ресурсодобывающие регионы и вовсе были бы на уровне нынешней Норвегии, которая 100 лет назад тоже была относительно небогатой).

К сожалению, коммунисты решили провести свой смелый эксперимент именно на нашей стране. Его провал подкосил Россию, из-за чего в качестве центров мировой экономики надолго закрепились Западная Европа и США.

Современные коммунисты рассказывают, что советская власть якобы ускорила развитие России. Факты противоречат этому смелому утверждению. Достаточно посмотреть на Финляндию, чтобы убедиться — без коммунистов Россия развивалась бы в разы быстрее.

Во всех странах, где пытались построить коммунистическую экономику (без частной собственности, с плановым распределением, с несвободным рынком и так далее, согласно заветам Маркса, Ленина и Сталина), она в итоге всегда проваливалась из-за своей врождённой неэффективности по сравнению с капитализмом. Успехи социалистических государств в отдельных отраслях были вызваны сверхконцентрацией ресурсов на этих направлениях, форсированной урбанизацией, общемировым техническим прогрессом, а также вынужденным внедрением элементов госкапитализма под красной вывеской.

Также коммунисты утверждают, что без прихода к власти большевиков Россия якобы вовсе развалилась или потерпела поражение в неизбежной Второй мировой войне. Однако если бы не разложение армии при непосредственном участии большевиков, если бы не Октябрьский переворот и предательский Брестский мир, Россия бы вошла в число стран-победительниц Первой мировой. Турция и Австрия к тому моменту уже были фактически разгромлены российскими войсками, а Германия держалась из последних сил. Товарищ Троцкий, который, видимо, не имел обязательств перед немцами, настаивал на простом плане — ничего не подписывать и ждать, пока Германию додушат союзники. Этот простой план надёжно обеспечивал России победу в войне.

Ослабленная Германия двадцатых годов никогда бы не превратилась в Третий Рейх в условиях сохранения единой и сильной России (не отброшенной в развитии из-за гражданской войны и разрухи, не противостоящей Западу идеологически и сохраняющей союзные отношения с Францией), а значит Вторая мировая была бы попросту невозможна (во всяком случае, в том виде, в котором она произошла).

К нашему счастью, в 21 веке Россия сумела выбраться с гибельного пути, ведущего к дальнейшему развалу, и мы уже более 20 лет успешно избегаем каких-либо масштабных потрясений и катастроф (те кризисы, с которыми мы столкнулись в 2008 и 2015 годах, просто ничтожны по сравнению с кризисами 20 века).

Пожалуй, худшее, с чем мы столкнулись за это время – хвост позднесоветской алкогольной эпидемии и разгул преступности, пришедшийся на девяностые годы, а также нынешний коронакризис, резко поднявший смертность в стране (к сожалению, выход из эпидемии затягивается, за что мы должны сказать спасибо в том числе коммунистам-антипрививочникам).

Наши власти и наш народ сумели сделать правильные выводы из трагического для России 20-го века. Люди научились ценить стабильность и меньше верить в обещания революционеров, презирающих нашу страну. Однако, конечно, люди есть люди: страсть к халяве неистребима, а уроки из истории извлекли далеко не все.

2. Левые агитаторы в последние пару дней носятся по комментариям с цитатой Сергея Лаврова, в которой тот якобы оправдывает сталинизм и призывает не критиковать Сталина. На самом деле, Лавров ничего нового и крамольного не сказал, а в полном виде его цитата просто является очередным подтверждением линии нашего МИДа, направленной против уравнивания роли нацистской Германии и СССР во Второй мировой войне.

Ситуацию разбирает блогер konstantinus-a:

https://konstantinus-a.livejournal.com/1473734.html

Во-первых, Лавров тут говорил конкретно о нападках на Сталина периода ВМВ, как “главного злодея” именно в ней, и тут он прав – Сталин в ВМВ не был главным злодеем.

Во-вторых, вот как цитата звучит полностью, без выдирания из контекста: “Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны – это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны”, – с учётом того, повторю, что это было сказано только в контексте ВМВ, и Лавров оговорился, что его слова не касаются деятельности Сталина до и после неё во внутренней жизни России, можно видеть, что Лавров вовсе не защищает Сталина как антихристианского правителя и кровавого тирана, но только выступает против тех, кто пытается представить Сталина как “главного злодея” именно ВМВ или, как минимум, уровнять его в злодействах ВМВ с Гитлером, что очевидно, конкретно для данного исторического события, не так.

Наконец, в-третьих, не думаю, что Лавров тут пытается заручиться поддержкой коммунистического электората, он тут говорит по привычке в своей дипломатической специализации, выступая против попыток многих иностранных субъектов пересмотреть результаты ВМВ, что, мягко говоря, вредно для России и просто не справедливо. Дело в том, что одной из главных направлений атаки на итоги ВМВ со стороны наших геополитических противников является именно попытка выставить в ВМВ Сталина таким же, а лучше худшим злодеем чем Гитлер, тем самым делегитимируя наши приобретения от Победы в ВМВ – и вот именно конкретно об этом говорил Лавров и против конкретно этого выступал, и ничего более.

Кстати, через день Лавров выступил с разъяснениями своих слов, и опроверг домыслы о якобы реабилитации им сталинских злодеяний в России, заявив: “По сути дела, я сказал следующее: те, кто требует воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и Гитлера как единственных виновников Второй мировой войны, хотят тем самым поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу. А мы эту Европу спасли от завоевания, от уничтожения, спасли многие народы”, – и добавил: “Некоторые деятели в нашей оппозиции, оппозиционных СМИ стали затем говорить, что Лавров оправдывает преступления сталинизма. Это подло.” Таким образом ещё раз подтвердив, что говорил о Сталине только в контексте ВМВ и попыток уравнять его в данном конкретном историческом событии с Гитлером, как попытки пересмотреть исторические и геополитические итоги ВМВ, но вовсе не собирался реабилитировать Сталина как такового.

3. Мы уже много раз обсуждали, почему учение Ленина существенно расходится с реальностью и со здравым смыслом. Сложно выделить какой-то один момент, из-за которого построенная Лениным и его наследниками система в итоге оглушительно рухнула – уж слишком много несуразиц было заложено в её основание.

Блогер Дмитрий Иванов указывает на главную, по его мнению, ошибку Ильича:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/attestat-lenina-ilich-protiv-zaicev-i-mgu-za-2-goda-61238c3761e786779bf43e77#comment_914566971

Самая главная логическая дыра у Ленина это то, что эксплуатация человека государством ничуть не меньше, чем капиталистом.

При этом от эксплуатации капиталиста можно уйти, вложив деньги в акции, сделав изобретение или просто сдавая квартиру в аренду. А от эксплуатации государства с висящей над головой статьей за тунеядство никуда не денешься.

На самом деле способов не работать на злого капиталиста намного больше. Стандартным из них является элементарное — уволиться от злого капиталиста и перейти на работу к доброму. Также можно самому стать предпринимателем или самозанятым, в наше время это делается быстро, дёшево и безопасно. Так как альтернатив много, бизнесу приходится всерьёз заботиться о работниках, постоянно предлагая им более выгодные условия труда и заработной платы.

Напротив, при социализме советского образца у человека практически нет способов уйти от эксплуатации государством. Перейти к частнику нельзя, работать на себя нельзя, эмигрировать нельзя, отказаться работать вовсе нельзя. Это побуждает государство душить подданных по максимуму — назначая им тот минимальный уровень потребления, при котором они ещё не будут бунтовать.

Эти нехитрые соображения подтверждаются историческими фактами. Уровень насилия, угнетения, автократии и монополизации в СССР стал рекордным, причём не только по сравнению с современной Россией, но и по сравнению с «тёмными временами царизма».