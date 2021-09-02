Жгучий хахаль Ксюнделя на стареньком «Мерседесе» – Личное мнение
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Обсудим невысокого, жгучего бородача, о пах которого так сладострастно отирался на днях в танце сутулый Ксюндель?
Кличка у него — Гриша Эрик. Пишут, что ресторатор.
Фото: Соцсети
Может, и ресторатор. Может, и есть у него хинкальная на окраине, хотя после расследования журналистов из КП я даже в этом уже не уверена.
Приведу выдержки из статьи:
И по данным kp.ru, он до сих пор гражданин бывшей союзной республики – российского паспорта у блогера нет.
Если у Эрика действительно нет российского гражданства, то для Ксюнделя это хорошо: её могут быстро взять замуж.
Ксюндель туда, думаю, побежит: как мы помним, она — женщина, которая боится секса без обязательств и, как мне кажется, секса, в принципе. Зажатому, деревянному Ксюнделю нужны исключительно серьёзные отношения, а лицу без гражданства вполне может оказаться нужно гражданство.
Не удивлюсь, если дело окончится скоропалительной свадьбой.
Гриша Эрик любит бахвалиться дорогими автомобилями. Из статьи в «КП»:
Все тачки, которые “КП” обнаружила на странице Авагяна, оказались записаны на других людей. Из личных авто удалось обнаружить только старенький “Мерседес”, да и тот блогер продал в 2015 году на сайте объявлений.
Верю? Да, верю.
Если ты катаешься на крутейших итальянских спорткарах, которые тебе же и принадлежат, то зачем тебе — этот дважды рожавший писей, немолодой и сутулый Ксюндель с дряблыми бёдрами и отпиленным, кажется, носом?
Тем более, что тебе — всего 29 лет. Зачем тебе 38-летний скучный Ксюндель? Вот реально — зачем, если ты весь из себя такой головокружительно богатый и успешный?
Кстати, вот что пишет «КП» об успехах Авагяна в бизнесе:
Студент Авагян с первого курса был не простым студентом, а учредителем и гендиректором нескольких фирм. Одна их них, которая занималась продажей продуктов и сигарет, уже закрылась, три еще на плаву. Как выяснил сайт kp.ru, две фирмы блогера торгуют топливом и по бумагам обе в минусах: за 2020 год их солидарные убытки составили почти 35 миллионов рублей. Третья фирма по продаже недвижимости еще молодая и данных по ней нет.
И в это я тоже верю.
Верю ли я в то, что Ксюндель дала Авагяну? Скажем так: я бы на это поставила, глядя на то, как отчаянно она отирается о его пах, вспоминая все её недавние заявления о том, что «кровь — не вода», и неожиданно проснувшийся интерес к Армении и своим армянским корням.
https://t.me/lenamiro/9567
Когда недавно я, не имеющая ни капли армянской крови, поддерживала, как могла, армянский народ в конфликте с Азербайджаном, Ксюндель — тогда ещё жена дагестанца Омарова — отмалчивалась.
А тут вдруг — и флагом Армении на днях в сториз помахала, и про «кровь — не вода» неоднократно вспомнила, и в Армению сгоняла.
Что вернуло тебя к истокам, а, Ксюндель? Что именно посетило твою непропорционально большую голову, что ты вдруг воспылала такой горячей любовью к своим корням?
Вопрос, впрочем, риторический.
Что будет с Ксюнделем — тоже понятно.
Единственные, кому сочувствую во всей этой истории, — это дочери Бородиной. Объяснять, надеюсь, не нужно, почему?
Как вы относитесь к разведённым женщинам, у которых есть малолетние дети, и которые ходят по барам, караоке и клубам и обжимаются там со жгучими или не очень хахалями? Хорошие они матери, по-вашему? А, может, вы сами из таких?
Ну-ка, признавайтесь!
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Источник: Лена Миро
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