 

Виталий Кличко признался, что шестилетняя дочь Панеттьери и его младшего брата не живет ни с одним из родителей

02.09.2021, 19:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Вчера видел в последний раз”, – признался он. В сюжете отмечается, что интервью записывалось накануне 50-летия Кличко, которое он отмечал 19 июля. 

По словам Кличко, дочь младшего брата живет вместе с бабушкой по отцовской линии.

“С моей мамой”, – уточнил мэр Киева.

В сюжете отмечается, что отец ребенка Владимир Кличко уже несколько лет живет и работает за границей – он преподает в Швейцарском университете и Гарварде. Братья общаются по телефону.

Контекст:

Кличко и Панеттьери встречались с 2009 года, их помолвка состоялась в 2013 году. В декабре 2014-го у них родилась дочь Кайя Евдокия Кличко. В августе 2018 года стало известно, что Кличко и Панеттьери расстались.

В январе 2021 года Кличко рассказывал, что из-за пандемии кронавируса провел с дочерью несколько месяцев. “Кайя также любит вызовы, а некоторые вещи она делает лучше, чем я. Например, катается на лошадях. Я не забываю, откуда родом, поэтому воспитываю дочь, не ставя в пример материальные ценности”, – сообщил он тогда, не уточнив, в какой именно стране они находились. 

Панетьери редко рассказывает о дочери в своем микроблоге в Instagram. В последний раз она упоминала ее в декабре 2020 года, показав, какой торт для нее заказала. При этом праздничных фотографий дочери она не показала. 

В июле 2021 года стало известно, что Панеттьери возобновила отношения со своим прежним возлюбленным Брайаном Хикерсоном, который вышел из тюрьмы спустя 45 дней после заключения за многократное избиение актрисы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.04 / Женщина и меленький ребенок погибли в ДТП на Кубани

30.10 / Лукашенко пригрозил участникам беспорядков лишением рук

28.05 / Мурашко рассказал, кого будут прививать вакциной «Спутник Лайт»

18.03 / Разумков о возможном создании коалиции в Раде: Думаю, пока рано об этом говорить

12.11 / В ОПУ заверили, что ситуация вокруг КСУ не повлияет на безвиз с Евросоюзом

28.07 / Украина передала России ноту протеста

02.03 / Мишустин лично проверил качество обедов в барнаульской школе

07.01 / В зоопарке Никарагуа родился белый бенгальский тигренок. В дикой природе таких не осталось

13.06 / В мире: Путин предложил Байдену киберпартнерство

01.07 / Первая партия «Спутника V» прибыла на Маврикий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика