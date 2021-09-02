Виталий Кличко признался, что шестилетняя дочь Панеттьери и его младшего брата не живет ни с одним из родителей

“Вчера видел в последний раз”, – признался он. В сюжете отмечается, что интервью записывалось накануне 50-летия Кличко, которое он отмечал 19 июля.

По словам Кличко, дочь младшего брата живет вместе с бабушкой по отцовской линии.

“С моей мамой”, – уточнил мэр Киева.

В сюжете отмечается, что отец ребенка Владимир Кличко уже несколько лет живет и работает за границей – он преподает в Швейцарском университете и Гарварде. Братья общаются по телефону.

Контекст:

Кличко и Панеттьери встречались с 2009 года, их помолвка состоялась в 2013 году. В декабре 2014-го у них родилась дочь Кайя Евдокия Кличко. В августе 2018 года стало известно, что Кличко и Панеттьери расстались.

В январе 2021 года Кличко рассказывал, что из-за пандемии кронавируса провел с дочерью несколько месяцев. “Кайя также любит вызовы, а некоторые вещи она делает лучше, чем я. Например, катается на лошадях. Я не забываю, откуда родом, поэтому воспитываю дочь, не ставя в пример материальные ценности”, – сообщил он тогда, не уточнив, в какой именно стране они находились.

Панетьери редко рассказывает о дочери в своем микроблоге в Instagram. В последний раз она упоминала ее в декабре 2020 года, показав, какой торт для нее заказала. При этом праздничных фотографий дочери она не показала.

В июле 2021 года стало известно, что Панеттьери возобновила отношения со своим прежним возлюбленным Брайаном Хикерсоном, который вышел из тюрьмы спустя 45 дней после заключения за многократное избиение актрисы.

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