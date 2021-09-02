Украине следует быть готовой к международной миротворческой миссии на Донбассе – Резников

“Они тратят в год до $5 млрд только в донецком и луганском направлении. За семь лет это $35 млрд. Для страны-бензоколонки вроде и незначительные деньги, но и не маленькие. Россияне очень прагматические люди, я два года с ними в переговорах… Если они будут понимать, что для них очень дорого удерживать эти территории, а толку никакого нет, а тут еще санкционное давление, они будут искать варианты, как из этого выйти”, – сказал он.

Вице-премьер считает, что при этом Россия попытается “сохранить лицо”.

“Будут искать подходящий формат. Поэтому нам нужно быть готовыми к введению какой-то международной миротворческой миссии, которая обеспечит переходной период. Иначе россияне выйти с наших территорий просто не согласятся. Конечно, они начинали с того, чтобы разменять Донбасс на Крым. Но Украина никогда… Ни один президент, кто бы им ни был, на это не пойдет. Это нереально”, – заявил Резников.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

До недавних пор представители Украины, России, США, Германии и Франции вели переговоры о размещении на Донбассе миротворцев ООН. Киев настаивал на их присутствии на всей территории Донбасса, Москва соглашалась только на размещение их на линии соприкосновения.

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