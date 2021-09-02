Первый снег в этом году в Украине может выпасть в октябре – метеоролог

“Октябрь в Украине начал иметь процессы предзимья: в нем может быть даже холоднее, чем потом в ноябре и декабре. В последние годы это просматривается. Так что в этом году, если вторая половина октября ознаменуется отрицательными температурами, мы увидим снег с дождем, может образоваться снежный покров”, – отметила Мартазинова.

По ее словам, раньше в Украине переход к зиме был плавным – с постепенным похолоданием осенью. Сейчас же в ноябре и декабре может быть потепление до плюсовых температур.

Метеоролог отметила, что прогнозировать погоду зимой становится все сложнее, так как наблюдается “разброс” в графике климатической зимы: она может начаться в конце января и закончиться в конце февраля, начаться в конце декабря и закончиться в январе, либо же продержаться с декабря по февраль.

Контекст:

Осень 2021 года в Украине будет очень сухой, особенно в октябре, вероятны ранние заморозки. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр. В Северной Европе, Великобритании, Скандинавии, Эстонии и в западной части России ожидается больше облачных, дождливых дней, в сентябре будет прохладно, однако относительно тепло в ноябре.

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