Рынок российских акций обновил рекорды

Российские акции обновили исторический максимум по индексу Мосбиржи, они выросли по основным фондовым индексам.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,5%, до 3990,77 пункта, а долларовый индекс РТС – на 0,67%, до 1726,61 пункта, передает РИА «Новости».

Во время торгов индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3994,77 пункта, РТС поднимался до 1728,79 – это пик с марта 2012 года.

Параллельно рынок нефти прибавил 2,4% до 73,3 доллара за баррель Brent.