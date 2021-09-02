На Украине оштрафовали телеканал «НАШ» за распространение «языка вражды»

Национальный совет Украины по вопросам теле и радиовещания снова оштрафовал телеканал «НАШ» за распространение «языка вражды», а также решил направить иск в суд об аннулировании лицензии телеканала.

«Штраф, а также иск в суд об аннулировании лицензии за неустранение нарушений норм законов, предусматривающих невозможность трансляции программ и передач, которые провоцируют в обществе раздор и ненависть, получил от Национального совета телеканал «НАШ», – приводит сообщение регулятора РИА «Новости».

Сообщается, что штраф наложен за эфир, в котором экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш утверждала, что нынешняя власть страны и ее союзники в борьбе с российской агрессией представляют угрозу и опасность для людей.

Другой эфир был с участием экс-кандидата в мэры Киева Андреем Пальчевским, который, по мнению регулятора, в одном из эфиров высказывал утверждения о неполноценности украинцев.

Телеканал должен выплатить в государственный бюджет штраф 119,5 тыс. гривен (4,4 тыс. долларов).

Также регулятором были наложены санкции на компанию «Макси ТВ», которая ретранслировала указанные эфиры телеканала «Наш». Компания должна выплатить два штрафа общей суммой 239 тыс. гривен (8,8 тыс. долларов).

Ранее стало известно, что национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала «Интер», это связано с показом советских фильмов, в частности «Любовь и голуби», «Служебный роман», «Москва слезам не верит» и «Кавказская пленница».