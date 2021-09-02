Зоолог рассказал о причинах исчезновения в РФ 11 видов животных

Маленький ареал обитания, антропогенный фактор, разрушение среды обитания и изменение ландшафтов – все это стало причинами исчезновения ряда животных в России, сказал газете ВЗГЛЯД доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Алексей Тихонов.

В Министерстве природы по результатам последней инвентаризации в список вероятно исчезнувших включили 11 животных. Сообщается, что среди них несколько популяций осетра, красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, овсянка Янковского, тюлень-монах, кулан, лошадь Пржевальского и другие.

«Факторы исчезновения этих животных самые разные, но зачастую они связаны с деятельностью человека. Причем браконьерство – не главная проблема исчезновения видов, главная – разрушение среды обитания, исчезновение ландшафтов. К примеру, красноногий ибис, который включен в этот список, питается на рисовых чеках (заливное поле, – Прим. ВЗГЛЯД) в основном на дальнем востоке, в Китае. Когда там применяют пестициды, соответственно животные травятся и погибают», – говорит Тихонов.

Именно это привело к катастрофическому сокращению численности этого вида животного, продолжает зоолог. А поскольку в РФ невысок ареал обитания красноногих ибисов, то на отечественных землях он быстро исчез, а в Китае все еще сохраняется, но в малых количествах.

Овсянка Янковского, которая включена в список, также обитает в районе Дальнего Востока, гнездится на земле, и палы (поджоги) прошлогодней сухой травы уничтожают гнезда, что и привело к малой вероятности размножения вида, считает собеседник. Плюс, у них тоже был совсем небольшой кусок ареала обитания в России.

«Лошадь Пржевальского вообще имеет очень узкий ареал. Раньше это был очень распространенный вид, но, вероятно, деятельность человека или же какие-то другие процессы в течение столетий сократили этот ареал. Когда Пржевальский описал этот вид, он был в районе монгольских степей, а с 40-х годов XX века численность начала резко сокращаться, и, вероятно, что все-таки животное в дикой природе уже вымерло», – рассказывает специалист.

Что касается популяции бассейна Черного моря атлантического осетра, то к их вымиранию привело изменение территорий, убежден эксперт. Он подчеркивает, что к этому же фактору также можно отнести рыбу белугу. Тут ситуация связана с тем, что сток реки Дон зарегулирован: чтобы обеспечить судоходство, пришлось строить плотины. Осетры же нерестятся (размножаются) во время розливов: река разливается весной, рыбы поднимаются, нерестятся, потом мальки со стекающей водой уходят обратно в море, вырастают, достигают половой зрелости и возвращаются на нерест. А сейчас, по словам зоолога, паводков (фаза водного режима реки) не хватает, поэтому нереститься рыбам негде.

«А подняться через эти плотины рыбы попросту не могут. Делали рыбоподъемники, но им же не объяснишь, что идти нужно именно туда, поэтому результата нет. Из-за риска полного вымирания появились осетра искусственного разведения: весной вылавливают подымающихся осетров в специальное рыбохозяйственное предприятие, которое занимается тем, что получают молоку и икру, делают искусственное оплодотворение и отпускают рыб обратно в реку. В искусственных условиях вылупляются мальки, которых выпускают, когда они достигают определенного возраста обратно в реку. Начинается цикл. Естественного развития у них нет», – делится Тихонов.

Он вспоминает, что среди списка также есть кулан, который в своем естественном ареале не находится в зоне риска в дикой природе, однако из-за того, что его ареал обитания в РФ слегка заходил на южную границу, при небольшом сокращении площади ареала животные просто ушли из страны.

«Сокращение естественного биологического разнообразия – это всегда очень плохо, даже если исчезает всего один какой-то вид животного. Природа – это очень сложный многокомпонентная система, которая за счет своих компонентов является саморегулирующейся. Сначала вымирает один вид насекомого, бабочки какой-нибудь на Филиппинах, потом лошадь Пржевальского, вроде никаких существенных изменений нет. А когда наступит критическая масса разрушения экологических цепей, то может произойти банальное обрушение, глобальная экологическая катастрофа», – рассказывает собеседник.

Он предлагает представить часовой механизм с огромным количеством шестеренок, которые неоднократно дублированы, где при поломке одной ничего не произойдет, но при массовой порче часы остановятся. С биосферой, по его словам, происходит то же самое. «Природа от этого не уничтожится, а только перестроится под новые условия и будет жить дальше. А вот будет ли в измененной природе место для нас – хороший вопрос, ответ на который даст только время», – заключил Тихонов.

Ранее директор ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», где разводят объявленных исчезнувшим видом лошадей Пржевальского, Рафиля Бакирова объяснила, что решение объявить их вероятно исчезнувшими связано с программой по сохранению вида.