Туника на осень: легко сочетается с элегантными брюками и скрывает нежелательный живот

Тунику можно назвать одним из самых древних предметов одежды. Из века в век дизайн этой детали гардероба претерпевал изменения. Со времен античности и средних веков крой туники сильно изменился. Что уж говорить о сотнях веков! Дизайн туники меняется из сезона в сезон. Дизайнеры экспериментируют с кроем этой одежды, добавляют или убирают карманы, воротнички, пояса, кружевные отделки и прочий декор. В этой статье мы расскажем, как носить тунику этой осенью.

На теплую и холодную погоду

Преимущество туники в том, что она маскирует лишний вес в зоне живота. Такой предмет гардероба подходит для составления романтичных, кэжуальных и спортивных образов.

Сочетать тунику можно как с футболками, так и с блузами с пышным рукавом. Все зависит от погоды. На теплую осень выбирайте сочетание с одеждой, у которой короткий рукав. В качестве обуви идеальны сандалии.

В холодный сезон комбинируйте тунику с теплыми водолазками и джемперами, а также рубашками из плотной ткани. Эту вещь можно приспособить под любой сезон.

Эстетика бохо

Осенью-2021 в тренде туники в стиле 70-х. В фаворе эстетика бохо с яркими этническими принтами. Одежда ярких тонов хорошо сочетается с брюками прямого кроя или лаконичными джинсами без узоров.

Дополнительно модели в стиле бохо могут быть украшены бахромой по краю. Такой декор добавляет образу динамику.

Рукава-фонарики

В моде осенью-2021 модели с рукавами-фонариками. Такой элемент придает образу щепотку ретро-эстетики.

Модели с рукавами-фонариками смотрятся очень романтично. Их можно комбинировать как с базовыми брюками, так и с юбками прямого кроя. Такое сочетание смотрится необычно и очень женственно.

С эффектом многослойности

Осенью-2021 вы можете вписать тунику рубашечного кроя в многослойный комплект.

Надевайте под нее лаконичную футболку или топ. Сверху – принтованный жакет. Такой образ смотрится необычно и идеально подходит для возрастных модниц.

В спортивном стиле

Любительницам спортивного стиля понравятся мягкие трикотажные туники.

Сочетайте их с облегающими джинсовыми брюками и принтованной косухой. Обувь – удобные массивные кроссовки. Такое сочетание подходит для повседневной носки.

Монохром

Этой осенью в моде монохромные комплекты. Они смотрятся элегантно и позволяют создать цельный лук.

Замиксуйте тунику А-силуэта и юбку с одинаковым принтом. Воспользуйтесь контрастным ремнем, чтобы акцентировать талию. Такой лук подходит модницам, которые привыкли находиться в центре внимания.