 

Ученые: Жжение и зуд во рту могут указывать на дефицит витамина B12 в организме

02.09.2021, 18:58, Разное
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Учёные установили, что наличие неприятного жжения и зуда во рту могут указывать на дефицит витамина B12 в организме. Изменения в цвете и форме языка также являются поводом незамедлительно обратиться к врачу.
Витамин B12 является важнейшим компонентом при выработке ДНК, и за его уровнем, как и уровнем других важных веществ, следует постоянно следить. В случае же недостатка этого важного соединения, у человека появляются несколько симптомов, которые могут быть неправильно восприняты или вовсе проигнорированы. Речь идёт о возникновении зуда и жжения во рту, при полном отсутствии каких бы то ни было раздражителей. Это один из самых ранних и верных признаков нарушения работы организма. Ещё одним является изменение цвета языка и его формы. В частности, он опухает и становится более гладким. В этом случае не следует игнорировать нарушения и стоит записаться на помощь к терапевту.

Также стоит обратить внимание на физическое состояние и настроение. Часто дефицит витамина B12 может провоцировать депрессию и провалы в памяти. Не исключены нарушения мышления и повышенная раздражительность. Резкая смена настроения или депрессия тоже могут свидетельствовать о недостатке важного компонента. Не лишним будет обратить внимание на походку. В целом изменяется не только сама ходьба, но и наблюдаются нарушения в подвижности человека.

Источник: www.medikforum.ru



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