В России пенсионерам начали переводить выплаты в размере 10 тыс рублей

В РФ пенсионеры начали получать единовременные выплаты, их размер составил десять тысяч рублей. Первые транзакции были выполнены 2 сентября.

Выплаты стали поступать пенсионерам на банковские карты. Автором данной инициативы является президент РФ Владимир Путин. Соответствующее предложение лидер государства озвучил 22 августа в ходе встречи с представителями партиями «Единая Россия». Он быстро подписал все необходимые указы, чтобы не затягивать перечисление финансовых средств. При этом процесс прошел максимально облегченно для самих пенсионеров, поскольку не пришлось собирать никакие дополнительные бумаги.

Единовременная выплата поддержит доход 43 миллионов россиян. Эта социальная помощь положена всем, кто получает пенсии. 2 сентября выплата зачислилась на карты большинства пенсионеров. 3 сентября ее получат оставшиеся 12,7 миллиона человек.

Источник: aif.ru