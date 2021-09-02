Зеленский пожаловался на “не совсем солнечную атмосферу” на встрече с Байденом

Долгожданная для президента Украины Владимира Зеленского встреча с американским лидером Джо Байденом после нескольких переносов и ряда сопутствующих скандалов все-таки состоялась. Вечером 1 сентября политики встретились в Белом доме. По итогам переговоров с Байденом Зеленский пожаловался на “не совсем солнечную атмосферу”.

В целом глава Незалежной положительно оценил свой визит в Вашингтон. В эфире телеканала “Украина 24” он назвал переговоры с американским коллегой “мужским разговором”. Зеленский подчеркнул, что Байден не проявил негативного отношения ни к нему, ни к его команде, ни вообще к Украине.

Конечно, отсутствие негативного отношения может свидетельствовать и о безразличии американского президента к проблемам Украины, ведь раньше Байден и его команда постоянно требовали от Зеленского проведения антикоррупционных реформ. Так или иначе, атмосфера на этой встрече главу Незалежной почему-то не устроила. Зеленский сказал журналистам, что она была не всегда солнечной.

Чем конкретно ему не угодил Байден, трудно определить по горячим следам. Переговоры президентов Украины и США продлились два часа, но конкретных итогов озвучено не было. Американская сторона ограничилась стандартными заявлениями о полной поддержке Украины.

Итоговой совместной встречи политиков с журналистами тоже не состоялось. Напомним, ранее “Дни.ру” сообщали, что Байден отказался от пресс-конференции с Зеленским.