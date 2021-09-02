Володин оценил опыт Южной Кореи в борьбе с монополией ИТ-гигантов в сфере платежей

В Южной Корее приняли закон, обязывающий Apple и Google разрешать использование сторонних платежных систем при покупках приложений в их магазинах. Таким образом страна борется с монополией ИТ-гигантов в сфере платежей. Решение властей этой страны оценил российский политик, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер ГД отметил, что сейчас Apple и Google злоупотребляют своим положением на рынке – при продаже приложений они используют лишь собственные платежные системы. Кроме того, по словам политика, компании запрещают сообщать о других способах оплаты и не допускают ссылки на сайт разработчиков приложений.

“Международные ИТ-компании в очередной раз ставят получение сверхприбыли выше их прав и интересов”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Он считает, что опыт Южной Кореи в борьбе с монополией ИТ-гигантов в сфере платежей может быть востребован в России. Именно поэтому в стране проводится системная политика импортозамещения в сфере информационных технологий. Спикер ГД напомнил, что в РФ есть своя платежная система, сильные и конкурентные ИТ-компании, продукты.

“Важно продолжать поддерживать их на законодательном уровне”, – считает политик.

Ранее Вячеслав Володин рассказал о самых важных законах сентября в России. Председатель Госдумы сообщил, что вступают в силу законы о выплате больничных на детей до семи лет включительно и о так называемой гаражной амнистии.