Россия решила нарастить число рейсов в Германию, ОАЭ и Финляндию

Количество регулярных рейсов из РФ в Финляндию, ОАЭ и Германию планируется увеличить, сообщили в Росавиации.

«В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, с 10 сентября 2021 будет увеличено количество регулярных рейсов в Объединенные Арабские Эмираты, в Финляндию и Германию», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

На маршруте Петербург – Дубай число еженедельных рейсов вырастет до семи, в Хельсинки из Петербурга в неделю будут летать до 14 рейсов.

Также перевозчики смогут проводить полеты с частотой два рейса в неделю по маршруту Калининград – Берлин.

Вместе с тем приостановка полетов в Танзанию продлена, указали в Росавиации.

«Оперативным штабом принято решение с учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании продлить до 1 октября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению», – пояснили там.