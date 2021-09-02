 

Россия решила нарастить число рейсов в Германию, ОАЭ и Финляндию

02.09.2021, 18:48, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКоличество регулярных рейсов из РФ в Финляндию, ОАЭ и Германию планируется увеличить, сообщили в Росавиации.

«В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, с 10 сентября 2021 будет увеличено количество регулярных рейсов в Объединенные Арабские Эмираты, в Финляндию и Германию», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

На маршруте Петербург – Дубай число еженедельных рейсов вырастет до семи, в Хельсинки из Петербурга в неделю будут летать до 14 рейсов.

Также перевозчики смогут проводить полеты с частотой два рейса в неделю по маршруту Калининград – Берлин.

Вместе с тем приостановка полетов в Танзанию продлена, указали в Росавиации.

«Оперативным штабом принято решение с учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании продлить до 1 октября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению», – пояснили там.



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