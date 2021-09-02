Названы сроки возобновления работы аэропорта в Кабуле
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Аэропорт Кабула может возобновить работу в течение ближайших двух дней при финансовой помощи Турции и Катара, информирует телеканал Tolo News со ссылкой на представителя движения «Талибан» (запрещено в России).
«Аэропорт Кабула при финансовой поддержке в размере 30 миллионов долларов от Катара и Турции в течение двух дней начнет функционировать», – приводит телеканал слова представителя «Талибана» Шер Мохаммеда Аббаса Станекзая, передает РИА «Новости».
Ранее талибы сообщали, что Афганистан намерен возобновить внутренние рейсы с 3 сентября.
В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Также Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан».
Смотреть комментарии → Комментариев нет