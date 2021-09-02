Администрация Байдена поддерживает евроатлантические устремления Украины на словах, но не на практике – Вершбоу

Такое мнение 2 сентября на Киевском форуме по безопасности выразил американский дипломат, экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Когда речь идет о устремлении Украины относительно членства в НАТО, то администрация [президента] США [Джо Байдена] поддерживает на риторике эти устремления. Но опасается что-то делать для этого в практическом плане”, – сказал Вершбоу. – Я бы хотел, что, когда мы сейчас работаем над новой cтратегией 2030 для НАТО, наша администрация всерьез восприняла евроатлантические устремления Украины и работала в этом направлении”.

Вершбоу говорил в июне, что на сегодняшний день Украина, возможно, не готова ко вступлению в НАТО, но к 2030 году может получить членство в Альянсе.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. “Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ”, – подчеркнул Кулеба.

Во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Зеленский рассказал, что Байден на встрече с ним не называл конкретных сроков вступления Украины в НАТО.

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