Доний: Идея переименования Украины в “Украину-Русь” – опасна. К такому абсурду приводит отсутствие интеллектуальных ресурсов в команде Зеленского

Украинцы подсознательно выбирали Зеленского на президентских выборах как условно “центристский проект”. Против двух крайностей: против кремлевско-ориентированных Медведчука – Бойко и против воображаемого “украинского национализма” Порошенко.

У команды Зеленского был огромный шанс создать собственную “центристскую идею”. Но отсутствие интеллектуальных ресурсов приводит к абсурдным идеям переименования государства Украина в государство “Украина-Русь”…

Идея опасна. В истории Украины были периоды общего наследия с соседями. С разными соседями и разным наследием… Но что Русь, что СССР – это наследие во многих аспектах общее. Независимо от того, где располагались столицы. Как бы нам ни прискорбно было признавать. С плюсами и минусами этого наследия.

От исторического наследия не стоит отказываться. И Украине следует научиться смотреть вперед.

Общее историческое наследие с государством-агрессором в период войны – это не столько культурное основание, сколько идеологический груз…

Влезать в соревнования, где была “настоящая Русь”, где и на какой территории “русские” или “русины” были более “русские” или более “русичи” – деструктивно.

Русь – это часть нашего прошлого. Но не современного! Наше современное – это Украина! Неумение строить Украину приводит к идеям переименовать название. Это опасные идеи именно для государства Украина.

Могут ли они быть строителями для государства Украина-Русь? Сомневаюсь. Прошлому – прошлое, современному – современное.

Источник: Олесь Доній / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—