 

“Не отвлекай, смотри, Галкин х…рней занимается”. Муж Пугачевой показал, как развлекается на сибобе под ее песню

02.09.2021, 18:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Удалось между работой и работой догнать на пару дней ускользающее лето. Обожаю сибоб – это вот эта штука, которая меня по воде волочет, но со стороны это не так эффектно, как я это себе представляю сам. Поет за кадром Алла”, – написал он. 

“Мам, смотри, дельфины. Не отвлекай, сынок, вон смотри, Галкин в воде х…рней занимается”, – прокомментировали видео шоумена пользователи сети. 

“Главное – шорты потуже завязать, чтобы не слетели”, – отреагировали фолловеры.

“Крутая игрушка”, – оценили сибоб подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Контекст:

Максим Галкин родился 18 июня 1976 года в Наро-Фоминском районе Московской области. Дебют юмориста на сцене состоялся в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ “Фонтаны любви к ближнему”. Летом 1994 года Галкин участвовал в Театре эстрады и программе “Дебюты, дебюты, дебюты”. Там он показывал пародии на политиков. Позже он гастролировал с сатириком Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии “Триумф” и премию “Золотой Остап” в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале “Славянский базар в Витебске”. После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Галкин живет в подмосковной деревне Грязь с семьей. Он женат на российской певице Алле Пугачевой. Свадьба состоялась 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.01 / На территории ЮАР найдено идеальное место для жизни первобытного человека

31.12 / В Приднестровье оценили шансы нового президента Молдавии на успешный визит в Россию

12.01 / Министр Кабмина Немчинов: В Украине одни из наиболее мягких карантинных ограничений

17.07 / Украинец Стаховский проиграл в финале парного разряда теннисного Кубка президента Казахстана

09.11 / Мнения: У Трампа, как и у нас, провал с идеологией

17.07 / Маска раздора — споры о ношении средств защиты от коронавируса в США перерастают в потасовки

08.06 / В Днепре мужчина пять дней провел в трубе котельной

20.05 / Путин поддержал предложение ЕР о присвоении звания «Город трудовой доблести» 11 городам

09.03 / Мнение: После Февральского переворота не было дороги назад

22.02 / В ДР Конго убили посла Италии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика