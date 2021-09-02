“Не отвлекай, смотри, Галкин х…рней занимается”. Муж Пугачевой показал, как развлекается на сибобе под ее песню

“Удалось между работой и работой догнать на пару дней ускользающее лето. Обожаю сибоб – это вот эта штука, которая меня по воде волочет, но со стороны это не так эффектно, как я это себе представляю сам. Поет за кадром Алла”, – написал он.

“Мам, смотри, дельфины. Не отвлекай, сынок, вон смотри, Галкин в воде х…рней занимается”, – прокомментировали видео шоумена пользователи сети.

“Главное – шорты потуже завязать, чтобы не слетели”, – отреагировали фолловеры.

“Крутая игрушка”, – оценили сибоб подписчики.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Контекст:

Максим Галкин родился 18 июня 1976 года в Наро-Фоминском районе Московской области. Дебют юмориста на сцене состоялся в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ “Фонтаны любви к ближнему”. Летом 1994 года Галкин участвовал в Театре эстрады и программе “Дебюты, дебюты, дебюты”. Там он показывал пародии на политиков. Позже он гастролировал с сатириком Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии “Триумф” и премию “Золотой Остап” в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале “Славянский базар в Витебске”. После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Галкин живет в подмосковной деревне Грязь с семьей. Он женат на российской певице Алле Пугачевой. Свадьба состоялась 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

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