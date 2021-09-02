 

Morgenshtern: Алкоголь и наркотики мешают мне творить. Они закрывают связь с космосом

02.09.2021, 18:36, Новости дня
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На вопрос, помогают ли ему алкоголь и наркотики в творчестве, Morgenshtern ответил: “Тормозят очень жестко”.

“Алкоголь… Не в таких количествах, а именно бухать и торчать я начинаю только тогда, когда становится все х…во в жизни – как компенсация, попытка свалить от себя, свалить от мира. Но нет, я всегда все свои гениальнейшие шедевры делал на полностью чистом трезвом разуме. Потому что алкоголь и наркотики закрывают связь с космосом. А когда его (показывает на алкголь. – “ГОРДОН”) нет – все, вы на таком коннекте, и оно тебе само… Вот ты такой трезвый сидишь, а оно тебе оттуда: “Эй, цепь на мне, сыпь лавэ…” (строчка из песни Cadillac. – “ГОРДОН”) и ты такой: “Них…я! А них…я! Спасибо!” И пошел записал”, – сказал он.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.

Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался “#ИзиРеп”).

В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.

По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.

В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes “50 самых успешных звезд России” (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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