Во вторник нельзя ругаться: что можно и нельзя делать в разные дни недели

С древних времен люди считали, что в определенные дни недели не следует затевать те или иные дела. В противном случае намеченные планы не осуществятся. А действия, направленные на их реализацию, могут обернуться плохими последствиями. Другие дни недели, напротив, подходят для того или иного дела. Какие запреты и рекомендации связаны с ними?

Понедельник

От того, как человек начинает неделю, во многом зависит то, насколько успешными, продуктивными и приятными станут для него ближайшие семь суток. Поэтому в понедельник не рекомендуется начинать новые проекты. В противном случае человек будет загруженным и уставшим на протяжении всех 7 дней. Как известно, в понедельник многим трудно сосредоточиться на работе после выходных. Важно держать эмоции под контролем. И подобно зеркалу “отталкивать” от себя отрицательную энергию, не впитывая ее. Лучше концентрироваться исключительно на позитивных эмоциях.

И не терять уверенности в собственных силах, что бы не происходило вокруг.

Вторник

День находится под покровительством планеты Марс. Он наполнен уверенностью и энергией. Вторник – подходящее время для новых начинаний. Особенно, если планы связаны с преодолением препятствий и отстаиванием интересов. Однако не стоит вступать в серьезные конфликты и перегибать палку.

Во вторник можно занимать денежные средства. Это благоприятный день для решения материальных проблем, планирования бюджета.

Среда

Не следует заводить новые знакомства или менять место жительства в этот день. Такие действия не принесут человеку пользы. Напротив, они станут причиной неприятностей. Зато среда – подходящее время для творчества: пения, рисования, танцев, написания книг.

Четверг

Этот день считается наиболее легким. Он прекрасно подходит для начала новых дел и возврата долгов. Деньги, которые человек отдаст в четверг, вернутся в троекратном размере. В этот день стоит следить за своей речью. И ни в коем случае не бросать слова на ветер. Иначе сказанное может воплотиться в жизнь. В четверг лучше проводить побольше времени в молчании. И не раскрывать секретов.

В этот день не рекомендуется работать в огороде, заниматься посадкой. В противном случае садовод не получит урожая.

Пятница

В этот день стоит отложить важные дела, не начинать обучение и не строить планов. Подобные действия обернутся для человека неудачей.

От женской работы (например, уборки или рукоделия) следует отказаться. Она может привести к боли в руках. Пятница – хороший день для тех, кто ищет “вторую половинку”. Свидания, назначенные на это время, станут успешными.

Суббота

День благоприятен для новых проектов. Все дела, начатые в субботу, пойдут в гору и принесут удачу. День подходит для переезда в другой дом.

Однако если в процессе смены места жительства человек теряет какую-то вещь, это считается плохим знаком, который сулит неприятности. При переезде следует быть внимательным, ничего не забывать. В субботу нежелательно заниматься хозяйственными делами.

Воскресенье

День неблагоприятен для любой работы, в том числе хозяйственных хлопот. Зато воскресенье – удачное время для тех, кто стремится к саморазвитию.

В этот день не следует увлекаться азартными играми. Стоит проявить милосердие и щедрость по отношению к ближним. Добро, которое совершит человек, обязательно вернется к нему.

Некоторые не верят в то, что дни недели могут быть связаны с определенными запретами или рекомендациями. Эти люди выстраивают свою жизнь в соответствии с другими критериями. Отношение к приметам и соблюдение народных обычаев – личное дело каждого.