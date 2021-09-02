Как украсить дом цветами, если капризные в нем не растут: идеальные растения для любой комнаты (как их разместить в интерьере)

Многие люди желают привнести частичку природы в свой дом. Именно для этого они используют различные растения для украшения интерьера. Однако довольно часто бывает так, что роскошные, но достаточно капризные цветы не приживаются в комнате. Чтобы не было разочарований, нужно выбирать максимально выносливые растения.

Эпипремнум золотистый

Если вы хотите разместить в доме висящее или вьющееся растение, стоит обратить внимание на эпипремнум золотистый, который также называется дьявольским плющом. Его большие листья высоко ценятся за то, что помогают обеспечить фильтрацию воздуха. Кроме того, это растение выглядит очень красиво и эффектно.

Эпипремнум нормально переносит низкий уровень освещения, хотя предпочитает среднюю освещенность. Лучшим местом выращивания является защищенное от сквозняков место. Можно при помощи такого растения украсить спальню или кухню. Это поможет добавить немного богемной романтики в интерьер. Поливать данное растение нужно по мере подсыхания почвы в горшке, однако не стоит сильно увлажнять землю, так как это может привести к загниванию корней.

Алоэ вера

Это очень хорошее растение, которое служит не только в качестве эстетического элемента интерьера. Этот суккулент без стеблей имеет достаточно толстые листья, содержащие лекарственный гель, который используется на протяжении нескольких тысячелетий.

Обычно алоэ не нужно подкармливать, однако его рост и развитие можно усилить при помощи фосфорных удобрений. Нужно поливать растение зимой примерно раз в 3 недели. Летом его поливают раз в 10 дней.

Нужно поместить его на южный подоконник, где он может ежедневно получать достаточно солнечного света.

Сансевиерия трехполосная

Это растение также называется тещин язык. Оно пользуется большой популярностью у многих людей. Растение известно своим эстетичным внешним видом и листьями, которые не опадают. Сансевиерия имеет красивую теплую окраску зеленого и желтого оттенков. Это просто идеальное растение для небольших пространств и узких углов.

Сансевиерия предпочитает непрямой яркий свет, но может нормально расти и в условиях низкой освещенности. Это растение может переживать засуху, но не стоит его слишком сильно переувлажнять. Скопление воды может вызвать гниение корней.

Фикус Бенджамина

Красиво свисающие ветви растения с глянцевыми овальными листьями идеально подходят для придания элегантности тусклому офису или гостиной. Кроме того, они очень хорошо очищают воздух.

Хотя это комнатное растение теневыносливо, для нормального роста ему требуется подходящее яркое место без прямых солнечных лучей. Также нужно избегать сквозняков и близкого расположения к горшку с фикусом любых источников тепла (радиаторов отопления, камина). Полив требуется по мере подсыхания почвы. В летние месяцы нужно периодически опрыскивать листья и вносить удобрения.

Лаванда

Это отличное комнатное растение. Поместите его в доме, чтобы наслаждаться красивыми яркими фиолетовыми цветами, а также пьянящим ароматом на протяжении всего года. Полив нужно проводить по мере подсыхания почвы.

Дипсис желтоватый

Это красивая пальма, представляющая собой несколько стеблей, обрамленных изогнутыми ветвями, что придает ей очень элегантный вид. Это одно из самых лучших растений для очистки воздуха.

Дипсис любит ярко освещенные места, однако стоит держать его подальше от радиаторов отопления и других источников тепла. Дипсис поможет украсить рабочий кабинет или тусклую гостиную.

Кактус

Это очень выносливое растение, которое является просто идеальным вариантом для начинающих садоводов. Кактусы помогут добавить немного зелени на полки.

Лучше всего выбрать для этих растений хорошо освещенный подоконник. Поливать нужно кактусы по мере подсыхания почвы.

Филодендрон Сканденс

Это очень хорошее комнатное растение с пышными зелеными листьями и вьющимися лозами, которые достигают в длину 1,5 м. Это растение может легко переносить нерегулярный полив.

Филодендрон предпочитает непрямой свет и теплую влажную среду. Лучше всего расположить его возле окна или на кухонном шкафу, чтобы растение получало достаточно солнечного света.

Тилландсия

Эти растения смотрятся очень оригинально. Они не требуют плодородной почвы. Тилландсия является эпифитом. Ее корни нужны ей лишь для прикрепления к субстрату. Можно разместить цветок где угодно, к примеру, в террариуме или в горшках для макраме.

Растения лучше всего произрастают во влажной среде, поэтому для их выращивания стоит выбрать место на кухне или в ванной. В грунт нужно добавлять мох сфагнум, сосновую кору, древесный уголь, торф. Несмотря на то, что они не нуждаются в поливе, нужно просто окунать растение в мягкую дождевую воду еженедельно.

Хлорофитум хохлатый

Это растение помогает добавить немного ретро-стиля помещению и сделать его более уютным. Хлорофитум очень прост в уходе, помогает очистить воздух и выглядит очень красиво. Это растение пользуется большой популярностью на протяжении нескольких веков.

Хлорофитум помогает украсить спальню. Нужно держать его подальше от прямых солнечных лучей. В течение вегетационного периода нужно регулярно вносить компост, но не допускать переувлажнения почвы.