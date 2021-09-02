Составлен ТОП-10 причин появления боли во время секса

Специалисты рассказали, почему во время секса партнеры могут чувствовать боль. Они назвали ТОП-10 причин.

На десятом месте находится хронический простатит. Он беспокоит мужчин во время полового акта. Когда наблюдается острое состояние, сексом заниматься проблематично, поскольку в промежности появляется сильная боль. Болезнь в хроническом состоянии может дать о себе знать перед семяизвержением.

Девятую позицию занимают венерические заболевания. В сперме могут встречаться гнойные и кровяные примеси. Жжение и боль при сексе у представителей сильного пола возникают при хламидиозе, гонорее, трихомониазе.

На восьмом месте находится менопауза. Когда у женщин прекращает идти менструация, они могут во время секса испытывать боль. Дискомфортные ощущения наблюдаются из-за сухости влагалища. Причиной данных процессов является снижение производства эстрогена.

Седьмую позицию занимает эндометриоз. При данном состоянии ткань, выстилающая внутреннюю поверхность матки, начинает разрастаться за ее пределами. Часто патология встречается у молодых девушек.

Медики отдельно выделили разорвавшуюся кисту яичника. Она представляет собой капсулу, заполненную жидкостью. Негативные изменения происходят в результате эндокринных нарушений.

На пятом месте находится миома матки. Речь идет о доброкачественной опухоли, которая растет в стенках женского полового органа. С неприятными симптомам сталкиваются 25% пациенток. У них наблюдается не только болезненный секс, но и обильные месячные, к тому же присутствует вздутие живота и частые запоры.

Четвертую позицию занял цервицит – воспаление шейки матки. Иногда оно проявляется как аллергическая реакция на латекс. Половой акт для женщины в данном случае становится болезненным. Неприятные ощущения распространяются на мочеиспускание.

На третьем месте находится сухость влагалища. Нехватка смазки делает секс неприятным, как для женщины, так и для мужчины. Возможно, девушка недостаточно возбуждается перед половым актом или же у нее происходят гормональные изменения.

Второе место среди причин занял вагинизм. При нем возникают непроизвольные спазмы мышц влагалища. В результате секс становится в ряде случаев просто невозможным.

Самой распространенной причиной появления боли во время полового акта является инфекция репродуктивных органов. Отсутствие симптомов не означает, что нет последствий. Худшим из таковых считается бесплодие. В данном случае рекомендуется пройти УЗИ органов малого таза, а потом с результатами обратиться к гинекологу.

Источник: basetop.ru