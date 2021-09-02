 

Составлен ТОП-10 причин появления боли во время секса

02.09.2021, 18:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты рассказали, почему во время секса партнеры могут чувствовать боль. Они назвали ТОП-10 причин.
На десятом месте находится хронический простатит. Он беспокоит мужчин во время полового акта. Когда наблюдается острое состояние, сексом заниматься проблематично, поскольку в промежности появляется сильная боль. Болезнь в хроническом состоянии может дать о себе знать перед семяизвержением.

Девятую позицию занимают венерические заболевания. В сперме могут встречаться гнойные и кровяные примеси. Жжение и боль при сексе у представителей сильного пола возникают при хламидиозе, гонорее, трихомониазе.

На восьмом месте находится менопауза. Когда у женщин прекращает идти менструация, они могут во время секса испытывать боль. Дискомфортные ощущения наблюдаются из-за сухости влагалища. Причиной данных процессов является снижение производства эстрогена.

Седьмую позицию занимает эндометриоз. При данном состоянии ткань, выстилающая внутреннюю поверхность матки, начинает разрастаться за ее пределами. Часто патология встречается у молодых девушек.

Медики отдельно выделили разорвавшуюся кисту яичника. Она представляет собой капсулу, заполненную жидкостью. Негативные изменения происходят в результате эндокринных нарушений.

На пятом месте находится миома матки. Речь идет о доброкачественной опухоли, которая растет в стенках женского полового органа. С неприятными симптомам сталкиваются 25% пациенток. У них наблюдается не только болезненный секс, но и обильные месячные, к тому же присутствует вздутие живота и частые запоры.

Четвертую позицию занял цервицит – воспаление шейки матки. Иногда оно проявляется как аллергическая реакция на латекс. Половой акт для женщины в данном случае становится болезненным. Неприятные ощущения распространяются на мочеиспускание.

На третьем месте находится сухость влагалища. Нехватка смазки делает секс неприятным, как для женщины, так и для мужчины. Возможно, девушка недостаточно возбуждается перед половым актом или же у нее происходят гормональные изменения.

Второе место среди причин занял вагинизм. При нем возникают непроизвольные спазмы мышц влагалища. В результате секс становится в ряде случаев просто невозможным.

Самой распространенной причиной появления боли во время полового акта является инфекция репродуктивных органов. Отсутствие симптомов не означает, что нет последствий. Худшим из таковых считается бесплодие. В данном случае рекомендуется пройти УЗИ органов малого таза, а потом с результатами обратиться к гинекологу.

Источник: basetop.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.08 / «Умный» инсулин полностью автоматизирует контроль сахара в крови

11.02 / Сергей Бурунов рассказал о переживаниях из-за смерти матери от рака

09.10 / Эрдоган намерен прибрать к рукам Азербайджан и Среднюю Азию – эксперт

11.04 / Диетолог Селезнева назвала роль кофе и чая в похудении

16.06 / Встреча года: что и как будут обсуждать Путин и Байден

27.05 / Audi e-tron внесена в список на официальном сайте Индии

02.11 / Учёные назвали продукты для эффективного похудения

25.10 / Браслет Xiaomi Mi Band научат определять температуру тела

02.07 / Мнение: Талибан, Трамп и Россия

14.08 / Суд в Казани признал кандидата в депутаты причастной к «экстремистской» организации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика