 

Яну Рудковскую раскритиковали за неосторожное обращение с 10-месячным сыном

02.09.2021, 18:06, Разное
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В своем микроблоге Instagram Яна Рудковская опубликовала видео, на котором запечатлено, как она ведет за руку 10-месячного сына. Многим подписчикам показалось, что продюсер вела себя с Арсением неосторожно.
Мальчик, который появился на свет благодаря услугам суррогатной матери, спускался с Яной Рудковской по ступенькам. Пользователи Сети удивились, что звезда держала 10-месячного сына только за одну руку, так как он еще не очень уверенно ходит. Некоторым показалось, что жена Евгения Плющенко «чуть не вывернула руку ребенку». В поведении продюсера фолловеры рассмотрели нелюбовь к Арсению и отсутствие заботы. Также в комментариях отметили, что Яна Рудковская специально шла так, чтобы продемонстрировать свой наряд, и не обращала внимание на то, удобно ли это малышу.

По словам продюсера Димы Билана, у нее с супругом уже есть представление о будущем их младшего сына. Когда ребенок пошел играть с большими шахматными фигурами, которые выше него ростом, Яна Рудковская пошутила, что «как бы в шахматы не пошел играть» Арсений. Многих подписчиков это высказывание удивило, так как мальчику всего 10 месяцев, и еще очень рано о чем-то говорить. Им кажется странным, что родители решают за ребенка, чем ему заниматься. Ранее Яну Рудковскую обвиняли в том, что она заставляет старшего сына Александра сниматься в роликах для Instagram.



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