Рэпер Моргенштерн признался в любви Алексею Панину

Рэпер Моргенштерн, обнимая украинского журналиста Дмитрия Гордона, признался в любви Алексею Панину. Такое откровение растрогало эпатажную звезду российской киноиндустрии.

Российский рэпер Алишер Валеев, более известный, как Моргенштерн, дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону. После ответов на вопросы собеседника эпатажный молодой артист вместе с ним поужинал в одном из ресторанов Киева. В ходе застолья деятель шоу-бизнеса упомянул Алексея Панина, известного не только по многочисленным фильмам, но и по скандальным видеороликам. Молодой «король пиара» признался в любви к актеру, заявив что звезда «Жмурок» и «Даже не думай» давно у него в сердце.

Алишер, скорее всего, был изрядно навеселе, поэтому вспомнил слова из хита «Ой, Леха, Леха». В своей оде любви опальному артисту рэпер признался, что ему, как и героине песни, плохо без Панина. Также Моргенштерн добавил? что интервью Дмитрия Гордона с Паниным, записанное ранее, является лучшим в карьере журналиста из Незалежной. По крайней мере, добавил он, это так до времени выхода его собственной беседы с Гордоном.

Также Валеев добавил, что считает Алексея Панина лучше не только себя, но и журналиста, в гостях которого он был. При этом он назвал Гордона по-панибратски Димоном и обнимал его. А во время откровенности о своих чувствах к Панину Моргенштерн активно жестикулировал, показывая руками символ сердца.

Стоит отметить, что видео рэпера и украинского репортера и издателя посмотрел также сам Алексей Панин. В своем профиле в соцсети Instagram, он поблагодарил Моргенштерна и Гордона за подаренное ему хорошее настроение, назвав своими друзьями.

Источник: www.pravda.ru