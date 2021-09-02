Минэкономики назвало сроки запуска торгов на бирже углеродными единицами в России

Минэкономразвития Росии (МЭР) рассчитывает, что до конца текущего года в РФ будут запущены торги на бирже углеродных единиц, сообщил заместитель министра экономического развития Илья Торосов на полях Восточного экономического форума.

«Мы также должны будем до конца года фактически запустить биржу углеродных единиц», – сообщил Торосов в интервью РБК, говоря о ходе реализации закона «Об ограничении выбросов парниковых газов».

Он добавил, что главной целью данного закона является создание архитектуры низкоуглеродного развития России.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как РФ выйти в лидеры по производству нового вида топлива.