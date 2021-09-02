Министр связи РФ заявил о безопасности 5G для здоровья

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02.09.2021, 17:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБезопасность связи пятого поколения (5G) доказана, никакого вреда здоровью она не приносит, опасения людей беспочвенные сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Опасения у людей есть. Но, мне кажется, они беспочвенные… Конечно, сейчас у 5G доказана безопасность, больше миллиона базовых станций 5G стоит во всем мире уже. Я считаю, что никакого вреда здоровью она не приносит», – приводит РИА «Новости» слова Шадаева на встрече со студентами Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики.

Он напомнил, что в РФ оборудование для сетей 5G будет собственного производства. «Безусловно, это каким-то образом отражается на темпах распространения. Но при этом государству было важнее контролировать эту технологию. Поэтому сейчас большая программа по созданию производства собственного оборудования для 5G реализуется… В 2024 году в городах-миллионниках должна быть обеспечена доступность 5G», –  добавил министр.

Согласно программе «Цифровая экономика», устойчивое покрытие сети связи 5G 10 городов-миллионников должно быть обеспечено к 2022 году, а во всех городах России.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что сети 5G на российском оборудовании могут появиться в городах-миллионниках страны через три года.



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