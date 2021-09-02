 

Жертвами подтоплений в Нью-Йорке стали девять человек

02.09.2021, 17:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыИз-за подтоплений в Нью-Йорке из-за подтоплений, вызванных циклоном «Ида» погибли девять человек, сообщил мэр города Билл де Блазио.

«Мы потеряли в шторме девять человек, еще вчера в это время они были живы», – передает РИА «Новости» сообщение мэра. В штате Нью-Джерси погибли 14 человек.

Как сообщалось накануне, циклон подтопил некоторые части города Нью-Йорк, движение метро было остановлено на некоторых ветках.

Ранее тропический шторм «Генри» оставил без электричества более 97 тыс. домов на Восточном побережье США.



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