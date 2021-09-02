Владимир Мединский рассказал, почему термины “Северная война” и “Семилетняя война” равноправны

После скандала со школьником Никанором Толстых, поправившим президента России Владимира Путина на открытом уроке, глава комиссии по историческому просвещению, доктор исторических наук Владимир Мединский дал интервью “Российской газете”. В нём он рассказал, почему называть Северную войну Семилетней допустимо и в чём Владимир Путин на самом деле оказался прав.

“Я после того, как услышал эту историю с мальчиком, решил сам провести небольшое исследование. И знаете, выяснилось, что такая замена встречается в работах у многих историков: и у Чудинова, и у Носовского, и у других видных учёных. Да и в письменных источниках такой вариант названия тоже встречается – взять хотя бы “Повесть временных лет”. Я в докторской диссертации тоже пару раз путал Северную войну с Семилетней – и ничего, защитился. Против такой замены можно возразить, что Северная война длилась не семь лет, а 21 год, но знаете, Столетняя война тоже длилась не 100 лет, а 116. Так что эти названия вполне равноправны, просто об этом мало кто знает. А президент наш, что называется, зрит в корень, называет вещи своими именами”, – заключил историк.

Мединский также посоветовал россиянам “для начала почитать учебники истории, прежде чем открывать рот”.

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