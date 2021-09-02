Владимир Мединский рассказал, почему термины “Северная война” и “Семилетняя война” равноправны
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После скандала со школьником Никанором Толстых, поправившим президента России Владимира Путина на открытом уроке, глава комиссии по историческому просвещению, доктор исторических наук Владимир Мединский дал интервью “Российской газете”. В нём он рассказал, почему называть Северную войну Семилетней допустимо и в чём Владимир Путин на самом деле оказался прав.
“Я после того, как услышал эту историю с мальчиком, решил сам провести небольшое исследование. И знаете, выяснилось, что такая замена встречается в работах у многих историков: и у Чудинова, и у Носовского, и у других видных учёных. Да и в письменных источниках такой вариант названия тоже встречается – взять хотя бы “Повесть временных лет”. Я в докторской диссертации тоже пару раз путал Северную войну с Семилетней – и ничего, защитился. Против такой замены можно возразить, что Северная война длилась не семь лет, а 21 год, но знаете, Столетняя война тоже длилась не 100 лет, а 116. Так что эти названия вполне равноправны, просто об этом мало кто знает. А президент наш, что называется, зрит в корень, называет вещи своими именами”, – заключил историк.
Мединский также посоветовал россиянам “для начала почитать учебники истории, прежде чем открывать рот”.
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