 

На Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков ранен украинский военнослужащий

02.09.2021, 17:44, Новости дня
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Получивший ранение военный находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное.

С начала суток на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Боевики обстреливали позиции украинских военных в районе Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области, а также дважды возле Золотого-3 Луганской области.

Российско-оккупационные войска использовали станковые противотанковые, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, минометы 120-го калибра, а также артиллерию калибра 100 мм.

Украинские военные открывали ответный огонь.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Очередное обострение началось после саммита Крымской платформы и Дня Независимости Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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