“Никогда не говори “никогда”. Morgenshtern ответил, станет ли он проектом Кремля

Журналист спросил 23-летнего музыканта вербовал ли его Кремль с целью влияния на молодежь ради достижения собственных целей. Рэпер ответил, что ему предлагали серьезную сумму ни за что.

“Во-первых, влияния у меня сейчас больше, чем у них, поэтому нам ссориться нельзя. И они это понимают. И я это понимаю. Поэтому я ничего против них, а они – ничего против меня. У меня было предложение, ничего не делая, получить 30 млн рублей. За ничто. Это примерно $400 тыс. Ничего не делая. Ни-че-го! Просто: “На деньги”. Я отказался, потому что я знаю: если ты однажды соглашаешься на политическую рекламу – ты сел на крюк”, – сказал Morgenshtern.

Он подчеркнул, что “с политическими заказами не работает”, при этом готов прорекламировать “объекты для людей”, например, парк или еще что-то в этом роде. “Но в ваших грязных играх – нет, будет всегда “нет”. У меня политика такая: пока можешь отказываться – отказывайся. Когда поймешь, что отказаться нельзя – беги. Все”, – добавил Morgenshtern.

На уточняющий вопрос, может ли он рано или поздно сам стать проектом Кремля, рэпер сначала категорически ответил “нет”.

“Morgenshtern, который сейчас перед тобой сидит, говорит “нет”. А какой дальше будет Morgenshtern, я не знаю. Все ж меняется. Never say never [англ. никогда не говори “никогда”]. Сейчас – нет”, – резюмировал певец.

Контекст:

Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.

Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался “#ИзиРеп”).

В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.

По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.

В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes “50 самых успешных звезд России” (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).

Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.



