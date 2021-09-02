 

“Вам справку принести?” Виталий Кличко прокомментировал слухи о разводе с проживающей в Германии женой

02.09.2021, 17:44, Новости дня
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По словам мэра Киева, расстояние не мешает им сохранять отношения. 

“Все говорят о том, что вы с Натальей уже давно не в браке?” – спросила после этого у Кличко ведущая передачи. 

“Это моя личная жизнь. Моя. Личная. Жизнь. Слухов много ходит. Кто-то может что-то придумать, кто-то что-то додумать, но очень важно, чтобы ты сам знал правду и всегда был искренним”, – ушел он от ответа. 

“Вы как настоящий политик – четко на вопрос не ответили. В браке ли вы с Натальей?” – повторила вопрос журналистка.

“Вам справку принести? Я браке”, – заявил он. 

При этом он признал, что забыл о 25-й годовщине со дня регистрации брака – Наталья и Виталий Кличко поженились в апреле 1996 года.

“Вы знаете почему [забыл]? У меня такая профессия была. Я занимался боксом. Бокс такой тяжелый вид спорта, иногда пропускаешь удары. Знаете, иногда не помню”, – признался Кличко. 

Резюмируя, она назвал регистрацию брака “формальностью между его спортивными сборами”. 

Контекст:

В браке у Натальи и Виталия Кличко родилось трое детей – сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002). 

Наталья Кличко проживает в Гамбурге (Германия), где занимается развитием карьеры певицы. Петь супруга Кличко начала в августе 2011 года, став вокалисткой группы Addicted To, а затем объявила о сольных выступлениях.

Виталий Кличко занимает должность мэра Киева и главы КГГА с июня 2014 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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