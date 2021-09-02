Во время визита Зеленского в Вашингтон США продемонстрировали то, чего не ожидали в России – Яценюк

“Очень хорошо, что этот визит состоялся. Соединенные Штаты Америки продемонстрировали то, чего в России не ожидали, поэтому такая нервная реакция всего российского руководства, – что Соединенные Штаты не отвернулись от Украины, а, наоборот, продемонстрировали не на словах, а на деле очень четкую поддержку в оборонном, безопасностном, финансовом, экономическом, геополитическом секторах”, – сказал он.

Озвученные в ходе визита в США заявления и декларации экс-премьер Украины назвал “прекрасными”.

“Это начало, это очень хорошее начало, и теперь от украинской власти и американской администрации зависит, станет ли этот визит историческим. У нас есть шанс, чтобы историки оценили этот визит как часть глобальной истории в случае, если мы достигнем успеха, а мы должны достигнуть успеха”, – заявил Яценюк.

Контекст:

Встреча Байдена и Зеленского состоялась в Вашингтоне 1 сентября.

По итогам переговоров двух президентов было подписано совместное заявление США и Украины относительно стратегического партнерства двух стран, в котором говорится, в частности, о газопроводе “Северный поток – 2” как об “угрозе для европейской энергетической безопасности” и о противодействии российской агрессии.

В ходе визита поднимались вопросы в том числе вооружения украинской армии и возможность членство Украины в НАТО. В Москве отреагировали негативно.

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