Первые поставки газа через “Северный поток – 2” могут начаться еще до конца года – глава “Газпрома”

Он сказал сотрудникам компании, что еще до конца этого года, в этот отопительный сезон они могут поставить первый газ по газопроводу “Северный поток – 2” на европейский рынок.

По словам Миллера, с российской стороны “созданы все необходимые мощности: добычные мощности на Ямале и газотранспортные мощности в северном газотранспортном коридоре”.

Он также подчеркнул, что маршрут от Ямала через Балтику до Европы является самым коротким, самыми экономически эффективным для потребителей, “и что очень-очень важно, самым экологически чистым: углеродный след – в 5,6 раза ниже, чем по сравнению с коридором, который идет через территорию Украины”.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа во время встречи в Вашингтоне с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявлял, что “из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции” российский газ “является самым грязным в мире”.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что “Северный поток – 2” готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку “Северного потока – 2” могут завершить до 12 сентября.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

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