 

Первые поставки газа через “Северный поток – 2” могут начаться еще до конца года – глава “Газпрома”

02.09.2021, 17:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Он сказал сотрудникам компании, что еще до конца этого года, в этот отопительный сезон они могут поставить первый газ по газопроводу “Северный поток – 2” на европейский рынок.

По словам Миллера, с российской стороны “созданы все необходимые мощности: добычные мощности на Ямале и газотранспортные мощности в северном газотранспортном коридоре”.

Он также подчеркнул, что маршрут от Ямала через Балтику до Европы является самым коротким, самыми экономически эффективным для потребителей, “и что очень-очень важно, самым экологически чистым: углеродный след – в 5,6 раза ниже, чем по сравнению с коридором, который идет через территорию Украины”.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа во время встречи в Вашингтоне с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявлял, что “из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции” российский газ “является самым грязным в мире”.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что “Северный поток – 2” готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку “Северного потока – 2” могут завершить до 12 сентября.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.03 / МИД пообещал «скоро порадовать» США ответными санкциями

10.11 / Украина пригрозила Никарагуа санкциями из-за консульства в Крыму

13.10 / Харрис объявила незаконным рассмотрение кандидата Трампа в Верховный суд США

21.08 / Тихановская призывает продолжать забастовки в Беларуси

16.03 / Коронавирус сорвал шествие легионеров СС в Риге

18.06 / «Взрослые вернулись» – ведущий CNN об итогах саммита в Женеве

02.12 / Сумская область лидирует по уровню заболеваемости COVID-19, инфекцию нашли у каждого тысячного – данные Минздрава

08.07 / SkyUp отменяет рейс Одесса – Салоники через два дня после его открытия

11.07 / N-TV – любимые немцами места летнего отдыха стали источниками заражения

29.03 / Гравитационные линзы предлагают использовать для обеспечения Интернетом всей галактики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика