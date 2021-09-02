«Если надо — уколюсь»: что нужно знать о вакцинации против гриппа в 2021 году



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Будет ли вообще эпидемия гриппа?

В прошлом году ВОЗ рекомендовала усилить сезонную вакцинацию от гриппа из-за серьезных опасений, что одновременное циркуляция двух опасных инфекций может усугубить эпидемиологическую обстановку. Этого не произошло: заболеваемость гриппом значительно снизилась, а во второй половине года практически сошла на нет, о чем свидетельствует эпидемиологический анализ.

По мнению ученых, все дело в усиленной профилактике и ограничениях во время пандемии: как только люди начали носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и реже посещать общественные места, заболеваемость гриппом резко пошла вниз.

Но похоже, в этом году грипп может вернуться: глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологи ожидают роста заболеваемости осенью.

«В основном на сегодня регистрируются типы гриппа, вызванные AH3N2 — это не самый лучший прогностический признак — сообщила Попова. Она добавила, что из-за низкой заболеваемости гриппом в прошлом году у населения не сформировалась «иммунная прослойка», что делает нас более уязвимыми к этой инфекции.

Американские эпидемиологи также предрекают всплеск заболеваемости гриппом в новом сезоне. Согласно отчетам Высшей школы общественного здравоохранения Питтсбургского университета, в этом году в США число госпитализаций в связи с гриппом может вырасти минимум на полмиллиона по сравнению с предыдущими годами. Из-за ослабления коллективного иммунитета больше всего новая эпидемия может ударить по детям младшего возраста.

«Поскольку меры профилактики COVID-19, включая маски, социальную дистанцию и закрытие школ, ослаблены во многих странах, мы наблюдаем резкое возрождение других респираторных вирусов, что не сулит ничего хорошего в наступающем сезоне гриппа», — говорится в заявлении ученых.

С учетом этих прогнозов, в этом году массовая вакцинация станет спасительной мерой, поскольку эпидемия гриппа может совпасть с очередным подъемом заболеваемости COVID-19.

Какой вакциной будут прививать?

В этом году в РФ будут прививать обновленными вакцинами, в которую по рекомендации ВОЗ вошли два новых штамма, которые ранее не циркулировали в нашей стране.

В трехвалентной вакцине присутствуют два варианта штамма A (Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 и Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)) и штамм В (Washington/02/2019), в четырехвалентной к ним добавляется штамм В (Phuket/3073/2013).

Вопрос о том, какая вакцина лучше — российская или импортная, — по-прежнему остается дискуссионным в медицинской среде. Роспотребнадзор настаивает, что разницы никакой нет: все вакцины производятся по рекомендациям ВОЗ составляются на основе анализа особенностей циркуляции штаммов. Ведущий специалист GSM Clinic педиатр Федор Катасонов указывает на то, что информации о безопасности и эффективности российских вакцин недостаточно для того, чтобы без сомнений рекомендовать их детям.

Как и прежде, получить российскую вакцину можно бесплатно в поликлинике или прививочном пункте, а вот за импортную придется заплатить — либо в частной клинике, либо в аптеке.

Что делать, если недавно получил вакцину против COVID-19?

Роспотребнадзор рекомендует прививаться против обеих инфекций, но обязательно выдержать интервал между прививками не менее месяца.

Однако некоторые российские врачи считают, что привитым от COVID-19 вакцина от гриппа не нужна. Врач-терапевт Людмила Лапа сообщила, что после вакцинации против коронавируса повышается интерфероновый статус, и организм может «дать отпор вирусам и бактериям». Того же мнения придерживается и аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Но вряд ли это мнение можно считать официальной рекомендацией, поскольку научного подтверждения такой позиции нет.

Простуда, ОРЗ, ОРВИ, грипп – чем они отличаются

За разъяснениями мы обратились к врачу-педиатру с 33-летним стажем, специалисту по лечению инфекционных заболеваний у детей, Валентине Ивановне Ролиной

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Отметим, что Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендуют совместить прививку от гриппа с получением одного из двух компонентов вакцины против COVID-19 либо ревакцинацией.

Правда ли, что прививка от гриппа может защитить от COVID-19?

Однозначный ответ на этот вопрос мы узнаем позже, когда ученые соберут достаточно данных, но подтверждения тому, что у вакцинации от гриппа действительно есть такой приятный «побочный эффект», уже появились.

Первыми об этом сообщили ученые из Италии в сентябре 2020 года, когда обнаружили, что показатели заболеваемости коронавирусом среди привитых пожилых итальянцев ниже, чем у людей, не получивших вакцину. Другое исследование, проведенное среди сотрудников медицинского центра Университета Радбауд также показало, что люди, сделавшие прививку от гриппа, заражались на 39% реже, чем их непривитые коллеги.

Позже американские ученые заявили, что прививка от гриппа и пневмококка обеспечивает потенциальную защиту от COVID-19 и для детей тоже. В частности, привитые от гриппа дети чаще переносили инфекцию бессимптомно по сравнению со сверстниками, не получивших вакцину. Более того, у них реже проявлялись симптомы других респираторных заболеваний. У маленьких пациентов, получивших вакцину от пневмококка, симптомы коронавирусной инфекции также проявлялись значительно реже по сравнению с непривитыми.

В ходе недавнего исследования с участием 75 тысяч пациентов из США и Великобритании с подтвержденным COVID-19 ученые выяснили, что у привитых от гриппа реже развиваются тяжелые осложнения после коронавируса. Люди, не получившие вакцину от гриппа, чаще попадали в отделение интенсивной терапии.

«Возможно, вакцина против гриппа не специфично стимулирует иммунную систему и создает для нее определенное преимущество», — сообщили авторы исследования.