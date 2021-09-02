Склонность к одиночеству видна с детства: ученые назвали общую черту характера таких детей

Все родители хотят, чтобы их дети были счастливыми, а когда выросли, то смогли создать семью, найти работу и никогда не были одинокими. Правда, иногда все получается совсем не так, как желается. И вот, ученые выяснили, что уже по поведению ребенка можно выяснить, будет он одиноким в будущем или нет, и если ответ положительный, то родителям придется взять все в свои руки как можно раньше.

Общая черта характера склонных к одиночеству

По мнению канадских ученых, которые наблюдали за тремя тысячами детей в возрасте 10-12 лет на протяжении двух лет и которые потом наблюдали за ними еще столько же времени, когда они подросли, у людей, которые долго не могли обзавестись семьей, есть кое-что общее. Всех их учителя в школе характеризовали как невнимательных и тревожных подростков. Оказывается, если ребенок не может внимательно слушать педагога и ему плохо удается сконцентрироваться, то он будет одиноким очень долго и может не найти партнера даже до 35 лет. Также такие ребята не добиваются успеха и в вузах, а на работе получают низкую зарплату. И наоборот, те дети, которые были социально-активными и внимательными, повзрослев, быстро создавали семью и были счастливы в браке.

Причины тревожности и невнимательности

По словам психологов, характер человека формируется еще в детстве и напрямую влияет на его взрослую жизнь. Именно поэтому, если родители хотят, чтобы их дети в будущем были счастливы и никогда не были одиноки, им нужно постараться пораньше понять, почему же именно их чада стали невнимательными и тревожными. Ведь в первую очередь нужно понять причину того, что ребенок не похож на сверстников. А причин таких всего пять.

У ребенка может быть синдром дефицита внимания либо гиперактивность, что можно определить после тщательного медицинского осмотра, чтобы потом скорректировать его поведение.Ребенок может иметь слабое здоровье, из-за которого он быстро утомляется и не может сосредоточиться на выполнении задач, так что ему следует правильно распланировать свой распорядок дня.Тревожность и невнимательность может быть просто особенностью нервной системы, из-за которой дети больше переживают, беспокоятся даже о малейших пустяках и легко возбуждаются.Дети могут обрести такой характер из-за чрезмерных нагрузок, так как они не могут справиться с кучей секций, кружков и репетиторов, которые нагружают их слишком большим объемом информации.Ребенок просто может быть недостаточно мотивирован и заинтересован в том, что он делает, и если этого нет здесь и сейчас, то он просто физически не сможет быть внимательным к происходящему вокруг.

Способы борьбы с рассеянностью

После того как родители выяснят, в чем же заключается причина того, что ребенок тревожный и невнимательный, им можно приступить к решению этой проблемы. Ведь только избавившись от этой черты характера, можно быть уверенным, что затем ребенок вырастет и будет счастливым и не одиноким.

Нужно научить ребенка отвлекаться от дел насущных и серых будней и радоваться мелочам, видеть прекрасное в обычном вроде милых животных, красивых желтых листьев осенью, розовых цветков на деревьях весной…Следует постоянно тренировать память ребенка, от которой зависит внимательность, для чего можно заучивать с ним стихи, песни и предлагать пересказывать интересные книги, фильмы или сериалы.Если чадо постоянно отвлекается, нужно постараться убрать из поля его зрения все, что может оторвать его от дел, и, конечно, ребенок должен начинать заниматься только в хорошем самочувствии и после еды, ведь тот же голод тоже является мощным отвлекающим фактором.Чтобы ребенок перестал нервничать и раздражать родителей невнимательностью, нужно ослабить за ним контроль, чтобы он мог сам решить, чем ему заняться.И, наконец, очень важно постоянно играть с ним в увлекательные игры, стимулирующие внимание и концентрацию, что и развлечет ребенка и пойдет ему на пользу.

Мнение психолога

В целом же специалисты полагают, что при первом подозрении на невнимательность и тревожность ребенка нужно тут же выяснить причину появления подобных черт характера. А затем уже нужно стараться делать все, чтобы избавиться от этих качеств. И тут очень важно учитывать характер и темперамент ребенка. То есть нет единственно важного решения для всех детей. С кем-то нужно будет играть в игры, у кого-то следует развивать память, кого-то нужно мотивировать на работу, а других следует познакомить поближе с окружающим миром. И если все сделать правильно, то затем ребенок избавится от тревоги и станет очень внимательным, что повлияет на его будущее.