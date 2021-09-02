Макияж и очки: особое внимание к губам и другие советы, как идеально нанести косметику, если вы носите очки

Тем, кто носит очки, следует помнить о том, что не только сама оправа, но и линзы могут значительно повлиять на качество макияжа. Поэтому рекомендуется учитывать множество нюансов. Возьмите на вооружение наши советы, которые помогут вам всегда выглядеть стильно и привлекательно.

Консилер

Используйте консилер для того, чтобы замаскировать темные круги под глазами. Помните о том, что под линзами круги будут видны еще более отчетливо, поэтому их необходимо спрятать под равномерным слоем консилера. Также необходимо нанести немного осветляющего консилера на крылья (боковые стороны) носа. Дело в том, что оправа от очков может создать на этом месте затемненные области, поэтому осветление будет не лишним.

Брови

Помните о том, что на брови будет обращено особое внимание, поскольку они находятся над очками. Их форма должна быть безупречной, поэтому подберите себе такую, которая больше всего подходит под форму вашего лица. После этого нанесите на брови немного темного цвета при помощи карандаша, пудры или маркера для бровей. Расчешите их и закрепите гелем, мылом или небольшим количеством лака для волос (это нужно предварительно брызнуть на щеточку). Брови не должны быть слишком черными, даже если вы являетесь брюнеткой. Помните об умеренности в цвете.

Тушь

Вам необходимо выбрать тушь, которая по своим свойствам идеально подходит для использования при ношении очков. Тушь с удлиняющим эффектом – это не ваш вариант, поскольку ресницы будут касаться линз при моргании. К водостойким формулам также отнеситесь с осторожностью, чтобы не вызвать дискомфорт при моргании, а также при снятии макияжа (такая тушь очень плохо смывается).

Постарайтесь подобрать такую тушь, которая сделает ваши реснички бархатистыми и привлекательными. Обязательно используйте небольшое количество средства, чтобы каждая ресничка была покрыта, но не очень сильно. Если туши будет много, ресницы слипнутся. Это будет выглядеть не очень аккуратно (учтите, что линзы могут увеличить все дефекты макияжа). Не забывайте использовать щипцы для завивки ресниц. Если есть возможность, постарайтесь вообще обойтись без туши, чтобы лишний раз не травмировать глаза даже минимально.

Губы

Глаза будут отчасти закрыты очками. Губы станут главным акцентом вашего образа. Постарайтесь сделать их максимально привлекательными. Для этого используйте любые цвета, которые вам нравятся. Аккуратно обведите контуры, чтобы получилась красивая форма. Используйте помаду, блеск, бальзам и все, что только хотите. Главное – чтобы губы не были сухими, а постоянно оставались увлажненными. Поправляйте помаду при каждом удобном случае, чтобы макияж выглядел свежим.

Подводка для глаз

Если вы привыкли рисовать линию на верхнем веке, ношение очков не станет для этого препятствием. Возьмите карандаш и сделайте растушевку или используйте подводку, проведя аккуратную линию. Такой макияж сегодня в тренде. За очками глаза со стрелками смотрятся максимально привлекательно.

Тени

При ношении очков очень важно правильно и привлекательно накрасить глаза. Если использовать полупрозрачные тени, их просто не будет видно. Поэтому визажисты рекомендуют отдать предпочтение более ярким оттенкам. Можете попробовать комбинировать несколько цветов. Такие переливы сегодня также находятся в тренде, поэтому можете экспериментировать с любыми оттенками.

Макияж при близорукости

При близорукости глаза за линзами визуально уменьшаются в размерах. Чтобы глазки не казались слишком маленькими, лучше отказаться от чрезмерно темного макияжа. Используйте больше светлых и ярких тонов, которые помогут вам визуально увеличить размер глаз.

Макияж при дальнозоркости

Здесь получается кардинально противоположный эффект. Глаза в таких очках кажутся непомерно большими. Поэтому будет мудрым решением выбрать более темные тона, которые помогут найти нужный баланс. В этом случае глаза станут большими, но это будет смотреться очень красиво.

Заключение

Очки сегодня в тренде, поэтому их часто надевают даже представительницы прекрасного пола с хорошим зрением. Выбирайте оригинальную оправу и старайтесь подобрать тип макияжа, который будет идеально с ней гармонировать. Это касается цвета (например, тени), формы (для некоторых форм оправ идеально подходят стрелки) и других аспектов.