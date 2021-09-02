Ученые из России научили организм самостоятельно регенерировать костную ткань

Учёные из Медико-генетического научного центра им. Бочкова и Центрального НИИ стоматологии научили организм самостоятельно выращивать костную ткань. Новую технологию планируется использовать в зубном протезировании.

Костная ткань человека в некоторых случаях способа атрофироваться, что приводит к всевозможным трудностям. Наиболее часто это встречается в стоматологии, когда после выпадения (удаления) зубов и без надлежащего ухода кости под десной истончаются. В результате вставить импланты невозможно, так как ширина кости слишком маленькая. Раньше для лечения применялись несколько методов, подразумевающих дополнительное хирургическое вмешательство с риском отторжения около 40%. Сейчас же доктор биологических наук Дмитрий Гольдштейн пояснил о создании совершенно нового метода. Он заключается в использовании собственных ресурсов организма в наращивании кости. Для этого специалисты взяли белок ВМР-2, стимулирующий образование костной ткани, и добавили к нему стволовые клетки, ответственные за регенерацию.

Сама операция проходит в два этапа. Сначала врач делает небольшой надрез в десне и помещает в проблемную область биологический каркас с ВМР-2 и стволовыми клетками. После место зашивают. Для образования кости достаточно 3-4 месяца, после чего можно ставить импланты без особых трудностей, повторная операция не требуется, так как сама матрица с материалом разлагается в процессе и не вызывает воспаления. Также не стоит беспокоиться об иммунной реакции организма. Как отметил Гольдштейн, антитела в теле человека могут принять биоматериал как угрозу и попытаться уничтожить его, но такая реакция будет весьма краткосрочной. Таким образом, эксперты просто учитывают возможности иммунитета и помещают в десну пациента немного больше нового вещества.

Источник: ria.ru