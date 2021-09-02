Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что она «страшная и старая»

Телеведущая Лера Кудрявцева решила пообщаться со своими подписчиками с помощью ответов на вопросы в микроблоге Instagram в разделе Stories. Она заявила, что в реальной жизни недовольна тем, как выглядит.

Одна из подписчиц поинтересовалась, как у ведущей «Секрета на миллион» получается так долго сохранять молодость. Она предположила, что секрет красоты Леры Кудрявцевой кроется в хорошей генетике. Однако знаменитость считает, что с нее не нужно брать пример, так как она – «старая, неприятная и страшная». 50-летняя Лера Кудрявцева пошутила, что в Сети публикует только отфотошопленные снимки, а в реальности выглядит иначе.

Поклонники думают, что ведущая канала НТВ слишком самокритично к себе относится. Она часто выходит в свет на различные мероприятия, поэтому у фанатов и звездных коллег есть шанс оценить ее внешность в жизни. При этом, картинка не слишком отличается от того, что Лера Кудрявцева показывает фолловерам в Сети.

Также во время ответов на вопросы супруга хоккеиста Игоря Макарова призналась, что не готова отказываться от таких вредных привычек как курение и употребление матерных слов. При этом, алкогольные напитки Лера Кудрявцева не пьет.

Источник: 7days.ru