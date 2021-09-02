Коллекторы подсчитали общую сумму просроченных долгов россиян

К началу осени россияне просрочили долгов на 955 миллионов рублей. Такую сумму привели специалисты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Президент организации Эльман Мехтиев отметил, что самая большую большую часть этого долга составляют просроченные платежи по потребительским кредитам – более 60%. Директор департамента розничных рисков Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Иванов добавил, что должниками чаще всего являются граждане с большой кредитной нагрузкой, а также клиенты микрофинансовых организаций, сообщает телеканал “360”.