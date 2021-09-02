 

Собянин рассказал о реализации программы “Мой район” на западе Москвы

02.09.2021, 17:08, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Можайском районе по программе “Мой район” благоустроят территорию школы № 1400, дворы, а также парк “Дубки”. Здесь обновят детские площадки – появятся современные и оригинальные горки, лазалки, качели и тренажеры.

На спортивных площадках заменят оборудование, а на площадках тихого отдыха установят столики для игры в шахматы. Также в Можайском районе приведут в порядок пешеходные маршруты, чтобы горожанам было приятнее гулять. Мамы с колясками и маломобильные граждане оценят удобство безбарьерной среды.

В Крылатском приведут в порядок сквер у библиотеки имени Анны Ахматовой. Здесь переоборудуют сцену, она станет не только красивее, но и удобнее. В сквере можно будет проводить как районные мероприятия, так и зарядку, а также спортивные выходные.

На этой территории уже появились две детские площадки с качелями, песочным двориком, лабиринтом и прочим. Кроме того, приведи в порядок площадку для отдыха – установили новые садовые диваны и освещение, восстановили тропинки. А еще здесь высадят более 630 кустарников.

Также Собянин сообщил. что в Кунцеве, в 18 микрорайоне между улицами Ярцевская, Партизанская, Молодогвардейская, Маршала Сергеева обновят дворы – отремонтируют дорожки и спортивные площадки. В этом же районе продолжается благоустройство и озеленение территории возле храма иконы Божией Матери.

В сквере рядом к церковью появились зоны тихого отдыха, детская площадка, установили новые фонари. А скоро здесь сделают дорожки для спуска и прогулок по берегу Москвы-реки с пирсами, смотровыми площадками и пикниковыми зонами.

“Вдоль берега появится экотропа. В центральной части нового парка будут созданы зоны тихого отдыха с перголами и скейт-парк”, – рассказал мэр столицы.

В Раменках благоустроят территорию рядом с новым девятиэтажным зданием инспекций ФНС №29 и №36 по Москве (ул. Мосфильмовская, 82А). Здесь уже уложен новый асфальт, сейчас прокладывают тротуары для пешеходов. Около налоговой появятся новые парковочные места, разворотная площадка для общественного транспорта, а также удобные дорожки от остановок до здания.

А в Филях-Давыдкове в рамках программы “Мой район” у Мазиловского пруда оборудуют новый корт. Москвичи смогут бесплатно играть в теннис.



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