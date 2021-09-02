 

Рогозин пообещал пополнить отряд космонавтов девушками

02.09.2021, 17:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоскосмос рассчитывает, что в отряде космонавтов в 2021–2022 году появится больше девушек, сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин во время марафона «Новое знание».

«После того, как мы развернули работу в рамках проекта «Вызов» с Первым каналом, у нас около 3 тыс. анкет от девушек, которые хотели бы тоже осуществить космический полет. Мы рассчитываем на то, что у нас в этом, в следующем году у нас резко пополнится отряд космонавтов девушками», – приводит ТАСС слова Рогозина.

Он подчеркнул, что это важно для нормального психологического климата на Международной космической станции.

«Методики подготовки позволяют женщинам в полной мере выдерживать нагрузки, испытания и проводить сложные эксперименты на борту станции наравне с мужчинами», – отметил глава Роскосмоса.

Напомним, в мае Рогозин утвердил экипажи, летящие на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз» в 2021-2023 годах, в их составе актриса, режиссер, туристы и профессиональная женщина-космонавт.



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