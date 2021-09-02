В «Единой России» подготовили пакет мер по развитию информационных технологий

Партия «Единая Россия» и правительство совместно с представителями IT-сферы разработали программу развития информационных технологий, в нее входят десятки мер, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Программа развития информационных технологий сформирована совместно с экспертами и представителями IT-сферы. Предложенный пакет включает десятки различных мер, отметил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак во время совместного совещания партии и правительства РФ по обсуждению программы поддержки IT-отрасли.

«Среди них стимулирование использования отечественного ПО, снижение административной нагрузки на IT-компании, продвижение на зарубежных рынках отечественных IT-продуктов, формирование института IT-омбудсмена и многие другие», – цитирует Турчака сайт ЕР.

Глава генсовета подчеркнул, что программа охватывает широкий перечень сфер: образование, здравоохранение, подготовку специалистов, информационной безопасности и другие.

Конкретные мероприятия по цифровизации этих сфер уже зафиксированы в народной программе «Единой России», отметил Турчак.

«Наша задача воплотить принцип «государство для человека». В программу поддержки ИТ-сферы вошли мероприятия по обеспечению всех учителей и врачей скорой помощи российскими планшетами на базе отечественной операционной системы. Мы также предложили расширить потенциал использования телемедицинских технологий. Планируется создать специальный Фонд поддержки разработки игровых проектов, в том числе компьютерных игр, популяризующих русскую культуру и историю», – подчеркнул он.

Второй пакет мер поддержки IT-отрасли, разработанный депутатами «Единой России» – это фактически сформированный план деятельности, как минимум, на ближайшие два года. Он позволит отечественным представителям этой сферы развиваться опережающими темпами, уверен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Для нас это драйвер цифровой трансформации всей экономики страны. Все инициативы, которые мы обсуждали, отвечают запросам граждан», – сказал он.

Совместная работа депутатов «Единой России» и правительства уже позволила добиться того, что вести IT-бизнес стало выгоднее из России, заметил Чернышенко. А меры, введенные ранее депутатами от партии – введение налоговых льгот в размере 3% и снижение страховых взносов – помогли IT-компаниям направить десятки миллиардов рублей на развитие.

Особое внимание участники совещания уделили цифровизации образования. Как подчеркнула сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, при активном внедрении IT-технологий в образовательную сферу нельзя допустить замещения традиционного учебного процесса «цифрой». Она должна быть лишь дополнительным инструментом. А для обучения школьников нужно использовать исключительно качественные отечественное ПО.

«Я уверена, эти решения еще и в разы дешевле [зарубежных]. Надо стимулировать, чтобы они приходили в школы. И необходимо проводить программы повышения цифровой квалификации педагогов по методикам использования дистанционного обучения. Как только в школе появляется лаборатория или IT-комплекс – надо совмещать это с программами повышения квалификации», – подчеркнула она.

Помимо этого, требуется установить единые подходы к интернет-тарифам для школ в регионах, считает замсекретаря Генсовета «Единой России», председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Инициативу поддержали в профильном министерстве.

Что касается развития IT-технологий в медицине, то они повысят доступность услуг для пациентов, качество оказания помощи и прозрачность системы здравоохранения. Для этого нужно создать единую информационную систему в здравоохранении, подчеркнул главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Различные боты, телемедицина – это уже реальность. Визиты в регионы демонстрируют, что эти реалии зачастую локализованы и не трансформируются в единую информационную систему. Значит, они не очень ориентированы на пациента, который может поехать за помощью в федеральный центр и вынужден везти с собой бумажные формы», – сказал он.

В заключение Дмитрий Чернышенко отметил, что представит пакет мер поддержки IT-отрасли, разработанный депутатами «Единой России», Михаилу Мишустину.

Напомним, поручение о разработке соответствующих мер поддержки IT-отрасли дал президент Владимир Путин. В 2020 году партия обеспечила принятие федерального закона, который снизил налог на прибыль для IT-компаний с 20% до 3%. Начиная с этого года, для них также снижены платежи в государственные внебюджетные фонды, Пенсионный фонд, соцстрах и бюджет обязательного медицинского страхования. Эти меры позволяют высвободить десятки миллиардов рублей, которые IT-компании могут направлять на развитие.