 

Москва призвала Вашингтон не делать из Киева «антироссийское оружие»

02.09.2021, 17:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыИспользование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Использование Вашингтоном Киева в качестве такого антироссийского орудия может привести к весьма предсказуемым и печальным последствиям», – сообщила Захарова, говоря о встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

Напомним, Байден распорядился выделить Украине помощь, которая включает поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin. Также Вашингтон с помощью Экспортно-импортного банка США выдаст Киеву 3 млрд долларов после подписания меморандума о взаимопонимании.



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