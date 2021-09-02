Москва призвала Вашингтон не делать из Киева «антироссийское оружие»

Использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Использование Вашингтоном Киева в качестве такого антироссийского орудия может привести к весьма предсказуемым и печальным последствиям», – сообщила Захарова, говоря о встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

Напомним, Байден распорядился выделить Украине помощь, которая включает поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin. Также Вашингтон с помощью Экспортно-импортного банка США выдаст Киеву 3 млрд долларов после подписания меморандума о взаимопонимании.