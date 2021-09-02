Государственная Калушская ТЭЦ остановилась из-за отсутствия угля – нардеп

“Сегодня работу остановила государственная Калушская ТЭЦ в Ивано-Франковской области. Причина – отсутствие угля. Склады пустые, средств на покупку угля у энергетиков нет. Более 600 работников могут оказаться без работы. А шестидесятитысячный город Калуш рискует накануне отопительного сезона остаться без света и тепла”, – сообщил нардеп.

Бондар добавил, что ситуация угрожает социальной катастрофой, так как под вопросом функционирование промышленного производства в Калуше, которое зависит от работы ТЭЦ.

“Требую от власти немедленно вмешаться в ситуацию и не допустить простоя теплоэлектроцентрали. Правительство уже довело до банкротства государственные шахты, теперь на грани краха целые энергетические предприятия, от которых напрямую зависит благополучие десятков тысяч семей”, – заявил политик.

https://www.facebook.com/myhajlo.bondar/posts/2980472088832756

Контекст:

Politeka отмечает, что производители электроэнергии в пределах энергоострова Бурштынской ТЭС – во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях – вынужденно продавали электроэнергию по цене не выше 96 коп. за КВт ночью и 2,05 грн за кВт.ч в пиковые часы потребления, это, по оценкам издания, в четыре-пять раз дешевле, чем в соседних Словакии и Венгрии.

“Цена, по которой ТЭС и ТЭЦ в этом регионе продают электроэнергию не покрывает себестоимость производства, лишает производителей возможности закупать уголь и газ”, – отмечают журналисты.

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