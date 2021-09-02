 

Украинка Ботурчук завоевала второе серебро на Паралимпиаде в Токио

02.09.2021, 16:50, Новости дня
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Украинка показала второй результат на дистанции 100 метров в классе Т12 – 12.03.

Золото в этом забеге завоевала кубинка Омара Дуранд Элиас (11.49), третье место заняла представительница Китая Янфен Лианг (12.51).

31 августа Ботурчук завоевала серебро на дистанции 400 м. В том забеге победу также праздновала Дуранд Элиас.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях принимают участие 143 спортсмена.

Украина в медальном зачете находится на четвертом месте с 84 медалями, из которых 20 золотых, 39 серебряных и 25 бронзовых.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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